Dukungan Publik Terhadap Trump Menurun Jelang Pemilu Paruh Waktu

Survei terbaru menunjukkan penurunan tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Trump, terutama terkait ekonomi, imigrasi, dan konflik Iran, yang menjadi perhatian serius bagi Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu.

Beberapa survei politik terbaru mengindikasikan adanya tren penurunan dukungan publik terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump . Penurunan ini terlihat secara signifikan dalam berbagai isu krusial seperti pengelolaan ekonomi, kebijakan imigrasi, dan penanganan konflik dengan Iran.

Situasi ini menjadi sinyal peringatan serius bagi Partai Republik, terutama menjelang pemilu paruh waktu yang akan digelar dalam enam bulan mendatang. Data dari tiga lembaga survei terkemuka, yaitu Reuters-Ipsos, Strength in Numbers-Verasight, dan AP-NORC, yang dirilis pada Kamis, 23 April 2026, menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Trump berada di kisaran 33% hingga 36%. Angka ini merupakan salah satu level terendah yang pernah dicapai selama masa jabatannya.

Survei AP-NORC yang dipublikasikan pada Senin lalu mengungkapkan bahwa mayoritas warga Amerika, tepatnya tujuh dari sepuluh orang, memberikan penilaian buruk terhadap kondisi ekonomi nasional dan merasa bahwa negara sedang bergerak ke arah yang salah. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Trump dalam mengelola ekonomi mengalami penurunan, dari 38% pada bulan Maret menjadi hanya 30% saat ini. Selain itu, ketidakpuasan terhadap biaya hidup juga sangat tinggi, dengan hanya 23% responden yang menyatakan setuju dengan pendekatan Trump, sementara 76% lainnya menyatakan ketidaksetujuan.

Kebijakan deportasi imigran yang menjadi ciri khas pemerintahan Trump juga menjadi sorotan dalam survei Reuters-Ipsos yang dipublikasikan pada Rabu. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh warga Amerika, yaitu 52%, cenderung tidak akan mendukung kandidat yang mendukung kebijakan tersebut, dibandingkan dengan 42% yang justru lebih mungkin memberikan dukungan. Perbedaan pandangan ini semakin tajam di kalangan pemilih independen, di mana 57% lebih memilih kandidat yang menentang kebijakan deportasi Trump, sementara hanya 32% yang mendukung kandidat dengan pandangan yang sama.

Dukungan terhadap kebijakan imigrasi Trump secara keseluruhan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada awal masa jabatannya di bulan Januari 2025, kebijakan ini mendapat dukungan dari 50% warga Amerika, namun kini hanya 40% yang masih menyetujuinya. Penurunan ini terjadi setelah serangkaian insiden bentrokan antara aparat imigrasi dan demonstran di awal tahun, yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia di Minneapolis. Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk memperlambat proses penahanan imigran.

Survei terpisah yang dilakukan oleh NBC News Decision Desk juga menunjukkan bahwa tingkat persetujuan pribadi terhadap Trump telah mencapai titik terendah selama masa jabatannya yang kedua, dengan hanya 37% responden yang menyatakan puas dengan kinerjanya sebagai presiden, sementara 63% lainnya menyatakan ketidakpuasan. Bahkan, dari jumlah responden yang tidak puas, 50% menyatakan ketidakpuasan yang sangat kuat. Meskipun demikian, dukungan dari basis pemilih Partai Republik masih tergolong solid.

Survei NBC mencatat bahwa 83% pemilih Partai Republik masih memberikan penilaian positif terhadap Trump, meskipun angka ini mengalami penurunan 4 poin dibandingkan dengan awal tahun. Namun, Partai Republik menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan mayoritas di Kongres. Survei menunjukkan bahwa hanya sepertiga warga Amerika yang merasa bahwa negara berada di jalur yang benar, sementara dua pertiga lainnya berpendapat sebaliknya. Isu ekonomi tetap menjadi perhatian utama publik, dengan 29% responden menyebutnya sebagai isu paling penting saat ini.

Isu ancaman terhadap demokrasi berada di urutan kedua dengan 24%, diikuti oleh layanan kesehatan (12%), serta kejahatan dan keamanan (10%). Selain itu, mayoritas publik juga tidak puas dengan penanganan konflik Iran oleh Trump. Sebanyak 67% responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut, sementara hanya sepertiga yang menyatakan persetujuan. Penolakan ini bahkan lebih kuat di kalangan Demokrat dan pemilih independen, dengan hampir seluruh Demokrat dan 82% independen menyatakan ketidaksetujuan, sementara 74% pemilih Republik justru mendukung.

Lebih dari separuh responden, yaitu 61%, juga berpendapat bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak mengambil tindakan militer tambahan terhadap Iran. Di sisi lain, Trump dan Partai Republik masih mendapatkan dukungan dalam isu reformasi pemilu. Sekitar tiga perempat warga Amerika mendukung kewajiban penggunaan identitas foto resmi pemerintah bagi pemilih, dan 61% menyatakan bahwa dokumen tersebut seharusnya juga mencantumkan bukti kewarganegaraan





