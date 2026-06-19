Dukungan Pemerintah Terus untuk MotoGP 2026

Pemerintah Indonesia terus mendukung penyelenggaraan MotoGP 2026 untuk memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor sport tourism. Menpora Erick Thohir mengatakan bahwa penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor sport tourism.

Dukungan pemerintah terus diberikan untuk MotoGP 2026. Menpora Erick Thohir mengatakan bahwa penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor sport tourism .

Hal ini disampaikan Erick saat menghadiri peluncuran resmi rangkaian MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Kantor InJourney Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Dokumentasi Kemenpora mengungkapkan bahwa MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 telah mencapai dampak ekonomi nasional sebesar Rp4,96 triliun dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia setelah ajang balap tersebut terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Erick mengungkapkan bahwa penyelenggaraan MotoGP Indonesia pada 2025 telah mencapai capaian positif, di antaranya adalah 140.324 penonton yang hadir di Sirkuit Internasional Mandalika dan dampak ekonomi nasional sebesar Rp4,96 triliun. Sementara itu, perputaran ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah diperkirakan mencapai Rp2 triliun hingga Rp4 triliun, dengan efek berganda (multiplier effect) yang diproyeksikan mencapai dua kali lipat.

Selain itu, penyelenggaraan MotoGP juga melibatkan lebih dari 600 pelaku UMKM dan membuka peluang kerja bagi sekitar 3.000 tenaga kerja lokal. Menurut Erick, MotoGP kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang balap motor dunia. Ia menilai kehadiran seri MotoGP di Mandalika menjadi sarana untuk memperkuat citra Indonesia di mata internasional sekaligus mempromosikan Lombok dan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi sportainment kelas dunia.

Erick menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia menggelar MotoGP selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga internasional secara profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah terus mendukung penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 untuk memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor sport tourism





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