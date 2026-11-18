Federasi Sepak Bola Jerman resmi mendukung Philippe Diallo menantang Gianni Infantino. Langkah ini memperdalam retakan UEFA dan FIFA menjelang pemilihan Maret 2025.

Konflik kekuasaan di tingkat tertinggi sepak bola dunia memasuki babak baru yang signifikan. Federasi Sepak Bola Jerman secara resmi mengumumkan dukungan penuh kepada Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, dalam race kepresidenan FIFA. Pengumuman ini dibuat oleh Bernd Neuendorf, Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, pada hari Rabu, menandai perpecahan serius antara federasi raksasa Eropa dan kepemimpinan saat ini. Langkah strategis Berlin ini tidak hanya memberikan angin segar bagi kandidat perombak, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa ketidakpuasan terhadap tata kelola organisasi global telah mencapai titik kritis yang tak terbantahkan.

Dukungan Resmi Jerman untuk Philippe Diallo

Bernd Neuendorf secara eksplisit menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman menempatkan semua kartu strategisnya di atas meja untuk mendukung pencalonan Philippe Diallo. Keputusan ini diambil dengan kesadaran penuh akan implikasi geopolitik di dalam struktur FIFA. Neuendorf menekankan bahwa Philippe Diallo merepresentasikan pendekatan yang bertanggung jawab dan memiliki pengalaman luas di ranah sepak bola internasional. Menurut penilaian Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, nilai-nilai yang diusung oleh Philippe Diallo sangat kontras dengan metode kerja presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino.

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Neuendorf juga menyoroti bahwa Philippe Diallo sangat dihormati di kalangan federasi-federasi Eropa. Dukungan ini bukan sekadar simbolis, melainkan merupakan komitmen untuk mendorong perubahan mendasar dalam arah olahraga sepak bola. Pernyataan resmi yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Jerman ini menegaskan tekad untuk memastikan bahwa kepemimpinan FIFA kedepannya dapat menghadapi tantangan global dengan integritas dan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya.

Akar Konflik UEFA dan FIFA

Konteks dari dukungan massal Eropa ini berakar pada kegagalan Gianni Infantino pada Juli lalu untuk melibatkan investor swasta dalam entitas komersial baru. Proyek ambisius tersebut bertujuan memberikan hak kepemilikan atas sejumlah kompetisi besar, termasuk Piala Dunia, kepada pihak ketiga. Tindakan ini memicu kemarahan luas di seluruh federasi Eropa karena dianggap mengikis kedaulatan olahraga dan hanya menguntungkan segelintir investor. Dampak dari rencana kontroversial ini masih terasa hingga kini, menjauhkan UEFA dari Infantino secara perlahan.

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Sebelumnya, UEFA pernah mengancam akan memboikot seluruh turnamen FIFA sebagai bentuk protes terhadap rencana penjualan saham. Ancaman tersebut hanya mereda setelah organisasi benua tersebut menerima jaminan tertulis bahwa rencana jual beli saham di Piala Dunia dan kompetisi besar lainnya tidak akan dihidupkan kembali. Namun, ketegangan antara kedua entitas tersebut tidak sepenuhnya hilang. Krisis kepercayaan ini justru memperdalam jurang pemisah antara Brussels dan Zurich, mendorong federasi-federasi besar untuk mencari sosok alternatif yang dapat mengembalikan keseimbangan kekuasaan.

Posisi Gianni Infantino dan Dinamika Kandidat

Meski menghadapi tekanan dan penentangan keras dari kubu Eropa, Gianni Infantino tetap teguh pada posisinya. Petinggi olahraga asal Swiss ini menegaskan bahwa ia masih memiliki dukungan besar dari federasi anggota di berbagai belahan dunia, termasuk Afrika dan Asia. Gianni Infantino yakin mampu memenangi periode jabatan baru dalam pemilihan mendatang yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret tahun depan. Baginya, visi kelanjutannya saat ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas dan perkembangan finansial organisasi global.

Selain Philippe Diallo, persaingan di ajang pemilihan presiden FIFA kali ini semakin padat. Kozo Tashima, presiden kehormatan Federasi Sepak Bola Jepang, dan Ramon Vega, mantan bek timnas Swiss, juga berencana untuk mencalonkan diri. Hal ini menambahkan dimensi lain pada dinamika pemilihan, meskipun sorotan utama publik dan media tetap tertuju pada duel utama antara pendiri posisi dan penantang utama dari Eropa. Federasi Sepak Bola Belanda juga telah menyatakan dukungannya kepada Philippe Diallo, menandakan bahwa barisan penentang Gianni Infantino semakin memperlebar sayapnya di Benua Biru.

Dampak Jangka Panjang bagi Struktur FIFA

Keputusan Federasi Sepak Bola Jerman dan kemungkinan besar federasi Eropa lainnya untuk menggeser dukungan ke Philippe Diallo memiliki implikasi jangka panjang yang serius. Bagi Gianni Infantino, kehilangan dukungan kubu Eropa berarti mengikis basis politik terkuatnya di dalam Dewan FIFA. Sebaliknya, bagi Philippe Diallo, dukungan ini memberikan legitimasi moral dan politik yang kuat untuk memperjuangkan janji-janji transparansi dan tata kelola yang baik. Ini adalah momen penentu yang bisa mengubah wajah sepak bola dunia secara fundamental dalam beberapa tahun ke depan.

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Philippe Diallo mewakili keinginan keras para federasi anggota untuk mengembalikan prinsip-prinsip dasar di mana FIFA harus melayani olahraga ini, bukan sebaliknya. Bernd Neuendorf merangkum harapan ini dengan menyatakan bahwa mereka ingin FIFA bekerja demi kepentingan seluruh federasi anggotanya, bukan hanya kepentingan elit. Pemilihan Maret mendatang akan menjadi uji kekuatan terbesar bagi struktur demokrasi internal FIFA. Hasilnya tidak hanya akan menentukan siapa pemimpin berikutnya, tetapi juga arah kebijakan global sepak bola untuk satu dekade mendatang.