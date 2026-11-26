Anggota DPD RI Sudirman Haji Uma mendukung pencalonan Sugiono sebagai wakil presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya representasi daerah Aceh.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI), Sudirman Haji Uma, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap wacana pencalonan Sugiono sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini dilontarkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2026, dalam konteks perbincangan politik mengenai komposisi kepemimpinan nasional yang lebih inklusif.

Memecah Dominasi Kepemimpinan Jawa

Sudirman Haji Uma menekankan bahwa kehadiran Sugiono, sebagai tokoh asli Aceh, merupakan langkah strategis untuk memecah dominasi kepemimpinan nasional yang selama ini berpusat di Pulau Jawa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan putra daerah asal Aceh untuk posisi tertinggi kedua di Indonesia.

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Menurut Sudirman Haji Uma, momen ini sangat istimewa karena menunjukkan adanya pembagian representasi kewilayahan yang lebih adil. Ia menilai bahwa kepemimpinan nasional tidak lagi harus selalu mengandalkan figur dari Pulau Jawa, melainkan terbuka untuk representasi dari berbagai penjuru nusantara. Dukungan penuh dari DPD RI ini didasari oleh pandangan bahwa keberagaman representasi adalah kunci stabilitas dan keadilan politik.

Profil dan Latar Belakang Sugiono

Sugiono memiliki ikatan emosional dan historis yang kuat dengan Tanah Rencong. Pria kelahiran Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada 11 Februari 1979 ini menghabiskan masa kecil dan remajanya di wilayah tersebut. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Takengon dan melanjutkan studi di SMPN 3 Banda Aceh, yang membentuk karakter dan keterikatan beliau dengan masyarakat Aceh.

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Di samping faktor kedaerahan, kedekatan hubungan politik antara Sugiono dan Presiden Prabowo dalam satu naungan partai, yaitu Partai Gerindra, juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Sudirman Haji Uma merasa bangga bahwa figur dari luar Pulau Jawa mendapatkan kesempatan ini, karena hal tersebut sangat langka dan belum pernah terjadi dalam sejarah kepemimpinan nasional sebelumnya.

Dukungan ini juga mencerminkan harapan masyarakat Sumatera, khususnya Aceh, bahwa wakil presiden nanti mampu menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Sudirman Haji Uma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengapresiasi dan mendukung pencalonan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui representasi yang lebih luas.

Program Prioritas Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan

Sudirman Haji Uma menitipkan sejumlah pekerjaan rumah mendesak jika Sugiono resmi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia. Salah satu prioritas utamanya adalah percepatan pemulihan ekonomi dan lingkungan di wilayah Aceh serta Sumatera pasca-bencana banjir bandang yang sempat melumpuhkan aktivitas warga. Dampak bencana tersebut cukup signifikan, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kerusakan ekologis yang luas.

Bencana ekologis seperti deforestasi dan banjir bandang menuntut penanganan serius dan terukur. Sudirman Haji Uma mencatat bahwa Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan setelah dilanda musibah tersebut. Oleh karena itu, fokus pada rehabilitasi lingkungan dan revitalisasi ekonomi daerah menjadi agenda kritikal yang harus segera dijawab oleh pemerintahan mendatang.

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Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Isu lain yang menjadi perhatian utama adalah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat banyak warga Aceh di luar negeri. Fenomena ini sudah menjadi rutinitas yang terjadi di negara-negara seperti Malaysia dan Kamboja. Sudirman Haji Uma mendesak adanya solusi konkret melalui penciptaan lapangan kerja lokal untuk mencegah masyarakat tergiur tawaran kerja ilegal.

Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di wilayah Aceh. Masyarakat perlu mendapatkan fasilitas yang memadai untuk bekerja secara legal dan aman. Mencetak pemetaan kebutuhan lapangan kerja baru di Aceh menjadi tugas penting yang harus dikerjakan oleh wakil presiden nantinya, guna memutus mata rantai eksploitasi tenaga kerja di mancanegara.