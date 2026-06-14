Dukungan Anisa Rahma untuk Sarwendah dan Pengakuan Betrand Peto dalam Konflik Ruben Onsu

Anisa Rahma menyatakan dukungan moral untuk Sarwendah di tengah tekanan media sosial, sementara Betrand Peto mengungkap dugaan keterlibatan keluarganya dan membela Ruben Onsu. Konflik ini juga melibatkan sorotan pada Giorgio Antonio dan mengarah pada diskusi tentang nafkah serta hak anak.

Konflik antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwendah kembali membahas dopo报道 setelah pengakuan dari sejumlah figur terkait. Di tengah sorotan publik, Anisa Rahma , sahabat Sarwendah , memberikan dukungan moral kepada mantan personel Cherrybelle tersebut.

Anisa mengaku tetap berkomunikasi dengan Sarwendah meski tidak membahas secara rinci isu yang berkembang. Mereka hanya saling menanyakan kabar dan memberikan semangat, terutama setelah Sarwendah mengalami tekanan akibat kritikan di media sosial hingga penurunan berat badan. Anisa menyebut dirinya belum mengetahui kondisi kesehatan Sarwendah secara detail, tetapi meyakini beban yang dihadapi sangat berat. Selain Anisa, Betrand Peto juga terlibat dalam polemik setelah mengungkap dugaan keterlibatan keluarganya di NTT dalam konflik tersebut.

Betrand kemudian membela Ruben Onsu dan mengungkap berbagai pengakuan mengejutkan, termasuk dugaan hasutan dan perlakuan yang selama ini dipendam. Konflik ini kini memasuki babak baru terkait nafkah dan hak bertemu anak, setelah Surat dari Sarwendah dan ajakan berdiskusi menciptakan harapan damai. Di sisi lain, nama Giorgio Antonio kembali jadi sorotan setelah Ruben Onsu mengunggah ulang video endorse di rumahnya. Netizen memanggilnya "mokondo" dan mengomentari ketidakaktifannya di media sosial selama lebih dari sepekan.

Selain itu, kabar lain tentang pasangan artis Ayu Dewi dan Regi Datau serta qualifies other product news seperti kemenangan Bigetron by Vitality di MPL ID S17, investasi HoYoverse senilai Rp230 triliun untuk AI, dan peluncuran smartphone Xiaomi 17T Pro juga disertakan dalam laporan yang berisi berita-berita明星 dan teknologi. Namun fokus utama tetap pada dinamika konflik Ruben-Sarwendah dukungan dari teman dekat





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Sarwendah Ruben Onsu Anisa Rahma Betrand Peto Giorgio Antonio

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