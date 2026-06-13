Dukun Magang: Film Horor Komedi dengan Kuntilanak Hitam yang Langsung Menghadirkan Mitos Baru

Film Dukun Magang mengajukan pendekatan baru dalam genre horor Indonesia dengan memperkenalkan kunticerah atau kuntilanak hitam sebagai entitas utama. Melalui wawancara dengan Hana Saraswati, penonton diajak memahami bahwa warna pada entitas mistis mencerminkan tingkat kekuatan, di mana hitam adalah level tertinggi. Film ini memadukan unsur horor, komedi, konflik persahabatan, dan pergulatan antara dunia logis modern dengan tradisi mistis yang仍有 kuat dalam masyarakat. Dikenal sebagai entitas langka dalam film horor, kuntilanak hitam diharapkan bisa membawa kesegaran cerita sekaligus mengeksplorasi kekayaan mitos lokal.

Film horor komedi berjudul Dukun Magang akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia. Film ini menampilkan entitas gaib yang unik dan jarang ditemui dalam film horor Indonesia, yaitu kuntilanak hitam .

Kuntilanak hitam sendiri adalah variasi dari sosok kuntilanak yang umumnya digambarkan dengan warna putih dan rambut panjang. Menurut Hana Saraswati, yang terlibat dalam pembuatan film, warna pada kuntilanak mencerminkan tingkat kekuatannya. Kuntilanak hitam berada pada level tertinggi di dalam hierarchy kekuatan kuntilanak, sementara kuntilanak merah berada di level kedua. Film ini tidak sekadar menghadirkan elemen horor, tetapi juga menyisipkan komedi, konflik persahabatan, serta benturan antara logika modern dan kepercayaan mistis.

Dukun Magang diproduksi oleh Dens Vision Multimedia bekerja sama dengan Wahana Pictures, dengan harapan dapat memberikan pengalaman menonton yang fresh sekaligus mengangkat sisi lain dari mitos-mitos lokal yang selama ini mungkin masih kurang dieksplorasi secara mendalam dalam film horor





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Dukun Magang Film Horor Komedi Indonesia Kuntilanak Hitam Hana Saraswati Mitos Lokal

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