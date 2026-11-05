Dukacita Menko Polkam: Dua Prajurit TNI Gugur dalam Tugas Karhutla di Kalimantan Tengah

Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya dua prajurit TNI dan sejumlah relawan lainnya dalam penanganan karhutla tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman secara resmi menyampaikan dukacita yang mendalam atas hilangnya nyawa beberapa petugas dan relawan selama menjalankan tugas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang tahun 2026. Pernyataan resmi ini dikeluarkan oleh Menko Polkam yang bertindak selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla dalam keterangan resminya.

Identitas Prajurit TNI Gugur di Kalimantan Tengah

Dua prajurit TNI yang gugur secara spesifik adalah Letkol Cpn (Anm.) Dudi Firmansyah dan Kapten Cpn (Anm.) Nurhafiz Akbar. Keduanya dinyatakan meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas operasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Dudung menegaskan bahwa gugurnya kedua prajurit ini merupakan kehilangan besar bagi negara atas pengabdian mereka.

Also read LSP jadi tersangka, Menko Polkam: Ini momen pembenahan institusi Polri

Sebagai Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, Dudung menyampaikan ucapan bela sungkawa atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas gugurnya dua putra terbaik bangsa ini dalam menjalankan tugas mulia tersebut di lokasi yang berisiko tinggi.

Upaya Pencarian Personel TNI yang Masih Hilang

Selain dua prajurit yang telah dinyatakan gugur, satu personel TNI lainnya yaitu Serda Heri Prasetyo masih dalam proses pencarian aktif. Kondisi personel ini masih belum diketahui pasti sejak pernyataan disampaikan, sehingga Tim Koordinasi Penanggulangan Karhutla terus melakukan upaya penyelamatan. Masyarakat diajak untuk turut mendoakan agar Serda Heri segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Advertisement

Upaya pencarian ini dilakukan dengan penuh perhatian karena situasi di lapangan masih dinamis dan berisiko. Doa dan harapan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung tim lapangan yang tengah bekerja keras menemukan personel yang hilang tersebut.

Dampak Karhutla Terhadap Petugas dan Relawan 2026

Tidak hanya personel TNI, sejumlah petugas dan relawan dari berbagai wilayah di Indonesia juga tercatat meninggal dunia selama menjalankan tugas penanggulangan karhutla sepanjang tahun 2026. Korban-korban ini berasal dari berbagai daerah yang terdampak hebat oleh krisis asap dan kebakaran lahan, menunjukkan beban berat yang harus ditanggung oleh para pejuang lingkungan.

Daftar korban jiwa ini mencakup wilayah-wilayah yang paling parah terdampak, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Angka kematian yang tinggi ini menyoroti urgensi penanganan karhutla yang lebih efektif dan pencegahan yang lebih ketat di masa mendatang.

Konteks Pengambilan Keputusan di Jakarta

Keterangan resmi dari Menko Polkam ini disampaikan pada Kamis malam tanggal 5 November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kepastian informasi kepada publik mengenai status korban dan memastikan keluarga duka cita mendapatkan pengakuan atas pengorbanan mereka. Langkah ini juga menjadi bagian dari koordinasi nasional untuk menangani krisis lingkungan yang terus berlangsung.