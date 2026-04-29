Duka Menimpa Keluarga Bu Guru Ela, Guru PNS Meninggal dalam Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Keluarga Nurlaela (37), yang biasa dipanggil Bu Guru Ela, merasa terpuruk setelah dia meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Jenazah korban tiba di rumah dalam keadaan utuh, meski mengalami patah kaki dan diduga luka dalam. Bu Guru Ela merupakan guru PNS di SD Pejagan 11 Pulogebang, Jakarta Timur, dan rutin menggunakan KRL untuk pergi dan pulang bekerja. Kecelakaan ini terjadi saat dia sedang pulang dari tempat kerjanya. Pihak KAI masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.

jpnn.com - CIKARANG TIMUR - Keluarga Nurlaela (37) di Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tenggelam dalam duka setelah si pemilik rumah yang biasa dipanggil Bu Guru Ela , meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur , Senin (27/4).

Paman korban, Mulyadi, di rumah duka, menceritakan bahwa jenazah almarhumah tiba di rumah dalam keadaan utuh, meski mengalami patah kaki dan diduga luka dalam. Jenazah Nurlaela tiba di rumah duka sekitar pukul 03.00 WIB (Selasa) setelah keluarga mencari keberadaannya sejak sekitar pukul 21.00. Keluarga merasa cemas karena Nurlaela tidak kunjung pulang dan saat menghubungi telepon genggamnya, pihak lain yang mengangkat telepon memberi informasi bahwa ponsel korban telah ditemukan, tetapi keberadaan korban belum diketahui.

Bu Guru Ela sehari-hari bekerja sebagai guru PNS di SD Pejagan 11 Pulogebang, Jakarta Timur. Dia merupakan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2019. Bu Guru Ela rutin menggunakan moda transportasi KRL untuk berangkat dan pulang bekerja. Kecelakaan ini terjadi saat dia sedang pulang dari tempat kerjanya.

Menurut sumber, kereta yang melintas di Stasiun Bekasi Timur mengalami gangguan teknis, yang menyebabkan kerusakan pada rel dan akhirnya menabrak korban yang sedang melintas. Hingga saat ini, pihak KAI masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Keluarga korban masih dalam keadaan syok dan berduka atas kematian Bu Guru Ela, yang dikenal sebagai sosok yang baik dan selalu membantu orang lain. Banyak murid dan rekan kerja yang datang ke rumah duka untuk memberikan dukungan dan penghiburan.

Pihak sekolah juga telah mengirimkan berita duka dan mengungkapkan rasa terima kasih atas dedikasi Bu Guru Ela selama bekerja di sana. Kecelakaan ini menjadi peringatan bagi semua pengguna transportasi umum untuk selalu waspada dan memperhatikan keamanan saat menggunakan moda transportasi. Keluarga korban berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan di stasiun kereta api untuk mencegah kejadian serupa di masa depan





