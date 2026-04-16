Duka Mendalam untuk Alexander Manninger: Kiper Legendaris Austria Meninggal dalam Kecelakaan Tragis

Mantan penjaga gawang tim nasional Austria dan Juventus, Alexander Manninger, meninggal dunia pada usia 48 tahun dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan di Nussdorf am Haunsberg, Salzburg. Insiden melibatkan tabrakan antara mobil yang dikemudikannya dengan kereta api lokal di perlintasan tanpa palang.

Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola Austria dan internasional. Alexander Manninger , mantan penjaga gawang tim nasional Austria yang juga pernah memperkuat Juventus, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis pada Kamis, 16 April 2026. Pria yang akrab disapa Alex ini menghembuskan napas terakhirnya di usia 48 tahun setelah mobil yang dikemudikannya terlibat dalam tabrakan dengan kereta api lokal di Nussdorf am Haunsberg, Salzburg , Austria.

Insiden mengerikan itu terjadi sekitar pukul 08.20 pagi di sebuah perlintasan kereta yang tidak dilengkapi palang pintu. Kendaraan jenis minivan yang dikemudikan oleh Manninger dilaporkan tertabrak oleh kereta dan terseret hingga beberapa meter, menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada mobil tersebut.

Kejaksaan setempat segera memerintahkan penyelidikan mendalam untuk merekonstruksi kronologi kejadian. Gerhard Kronreif, seorang ahli kecelakaan yang ditugaskan, menyatakan bahwa analisis data elektronik dari kendaraan Manninger, termasuk perilaku pengemudinya, akan sangat presisi. Data dari kereta api juga akan turut diperiksa, termasuk apakah sinyal peringatan merah di perlintasan telah berfungsi dengan baik pada saat kejadian.

Tragisnya, Manninger diketahui berada sendirian di dalam mobilnya saat kecelakaan maut itu terjadi. Menurut laporan otoritas setempat yang dikutip oleh media, sekitar 25 penumpang dan masinis kereta api yang terlibat dalam insiden tersebut dilaporkan tidak mengalami luka sedikit pun.

Tim Palang Merah dan unit pemadam kebakaran sukarela segera dikerahkan ke lokasi kejadian setelah menerima laporan. Petugas pertolongan pertama yang tiba di lokasi berusaha memberikan pertolongan dan menggunakan alat kejut jantung (defibrilator), namun segala upaya penyelamatan dinyatakan tidak berhasil menyelamatkan nyawa Manninger.

Ucapan belasungkawa membanjiri berbagai pihak, termasuk dari Red Bull Salzburg, klub pertama yang dibela Manninger di awal kariernya dan juga klub asal kota kelahirannya. Pernyataan duka juga datang dari berbagai klub dan federasi sepak bola yang pernah dibela atau berinteraksi dengan sang legenda. 'Kami berduka atas kehilangan mantan pemain kami, Alexander Manninger, yang secara tragis kehilangan nyawanya dalam kecelakaan lalu lintas,' demikian salah satu pernyataan yang dirilis.

Manninger, yang lahir di Salzburg pada 4 Juni 1977, memiliki karier yang gemilang di kancah sepak bola profesional. Ia mencatatkan 33 penampilan bersama tim nasional Austria, dan menjadi bagian penting dari skuad yang berlaga di Piala Eropa 2008. Selain memperkuat timnas, Manninger juga pernah membela beberapa klub top Eropa, termasuk Juventus di Italia. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, rekan-rekan, dan para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Sosoknya dikenal sebagai penjaga gawang yang tangguh dan berdedikasi selama kariernya yang panjang.

Penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan semua aspek dari tragedi ini, demi mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Berita ini menjadi pengingat akan kerapuhan hidup dan pentingnya keselamatan berlalu lintas, terutama di area yang berpotensi berbahaya seperti perlintasan kereta api





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

