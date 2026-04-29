Duka Mendalam: Pemakaman Rekan Kompas TV dan Korban Tabrakan Kereta di Bekasi

Rekan Kompas TV, Nur Ainia Eka Rahmadhyna, dimakamkan di Bekasi setelah menjadi korban tabrakan kereta api di Bekasi Timur. Selain Ainia, korban lainnya, Harum Anjasari, juga dimakamkan hari ini. Kompas TV turut berduka cita dan mengumumkan perubahan saluran menjadi Channel 11 mulai 1 Februari 2026.

Bekasi , Kompas TV – Suasana duka mendalam menyelimuti keluarga besar Kompas TV dan keluarga Nur Ainia Eka Rahmadhyna . Ainia, rekan kami yang berdedikasi, telah dimakamkan pagi ini, Rabu (29/4/2026), di Taman Pemakaman Umum (TPU) Mangun Jaya, Tambun Selatan, Bekasi , Jawa Barat.

Kepergian Ainia meninggalkan luka yang tak terhingga bagi semua yang mengenalnya. Prosesi pemakaman dihadiri oleh keluarga besar, rekan-rekan kerja dari Kompas TV, serta para sahabat yang selalu mendampingi Ainia dalam setiap tugas dan kesibukannya. Ainia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap penugasan. Ia adalah anak pertama yang selalu berusaha membanggakan orang tuanya dan tidak pernah merepotkan mereka.

Kenangan tentang Ainia akan selalu terukir dalam hati dan pikiran kami. Sebelum kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya pada Senin malam, Ainia sempat berbagi cerita tentang rencana liburannya yang dinanti-nantikan. Rencana tersebut kini menjadi kenangan pahit yang menghiasi kesedihan mendalam yang dirasakan oleh keluarga dan teman-temannya. Selain Ainia, korban tabrakan kereta api di Bekasi Timur, Harum Anjasari, juga telah dimakamkan hari ini di Cipayung, Jakarta Timur.

Ibunda Harum mengungkapkan bahwa putrinya sempat menyampaikan kerinduan dan keinginan untuk pulang ke rumah sebelum kecelakaan terjadi. Ucapan kerinduan itu kini menjadi pilu yang mendalam bagi sang ibu. Ainia dan Harum adalah dua dari enam belas korban jiwa dalam kecelakaan mengerikan yang melibatkan kereta api Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan ini menjadi tragedi yang menyayat hati dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban serta seluruh masyarakat.

Pihak berwenang masih terus melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Kompas TV turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan berharap para korban mendapatkan keadilan. Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada agar terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan.

Di tengah kesedihan mendalam ini, Kompas TV juga ingin menyampaikan informasi penting kepada seluruh pemirsa setia. Mulai tanggal 1 Februari 2026, Kompas TV akan pindah saluran. Kami mengundang Anda untuk terus mendapatkan berita dan informasi terupdate dari Kompas TV di saluran 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box Anda. Dengan perubahan saluran ini, kami berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi Anda semua.

Kompas TV berkomitmen untuk selalu menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami akan terus berupaya untuk menjadi satu langkah lebih dekat dan satu langkah makin terpercaya dalam memberikan informasi kepada Anda. Kami berharap Anda dapat terus mendukung Kompas TV dan menjadi bagian dari keluarga besar Kompas TV. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui informasi yang berkualitas dan terpercaya.

Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap aktivitas, terutama dalam perjalanan. Keselamatan adalah prioritas utama yang harus kita jaga bersama. Semoga para korban kecelakaan kereta api mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan





Kompas TV Bekasi Tabrakan Kereta Nur Ainia Eka Rahmadhyna Harum Anjasari Pemakaman Kecelakaan Argo Bromo KRL Perubahan Saluran

