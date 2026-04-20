Duka Mendalam Partai Golkar atas Insiden Penikaman Ketua DPD II Maluku Tenggara

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa Nus Kei dan meminta seluruh kader tetap tenang demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar , Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus menyayangkan peristiwa tragis yang menimpa Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara , Agrapinus Rumatora atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nus Kei . Dalam keterangan resminya pada Senin, 20 April 2026, Doli menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan di tengah upaya bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang dalam koridor demokrasi yang sehat.

Ia pun mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar, khususnya yang berada di wilayah Maluku Tenggara, untuk senantiasa mengendalikan diri, menahan emosi, dan tidak terpancing melakukan tindakan di luar koridor hukum yang berlaku di tanah air. Lebih lanjut, Doli Kurnia menekankan pentingnya peran kader di lapangan untuk ikut serta mendinginkan situasi agar tidak terjadi ekses atau keributan lanjutan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ia meminta agar seluruh elemen partai mengawal proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian secara transparan dan tuntas. Doli mengaku sangat terkejut saat menerima laporan mengenai insiden penikaman yang terjadi di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun pada Minggu, 19 April 2026 tersebut. Ia berharap besar bahwa insiden ini murni merupakan persoalan personal yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan dinamika politik internal Partai Golkar, namun tetap saja, kehilangan nyawa karena kekerasan adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi keluarga besar partai berlambang pohon beringin ini. Ia juga memohon kepada keluarga besar Nus Kei agar tetap tenang dan tidak membalas dengan pendekatan kekerasan yang serupa. Kasus ini kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengusut siapa pelaku di balik penikaman tersebut. Korban, Nus Kei, sempat dilarikan ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12 WIT sesaat setelah kejadian, namun nyawanya tidak tertolong karena luka tusuk yang mengenai organ vitalnya. Di luar kasus ini, situasi nasional saat ini sedang disibukkan dengan berbagai isu lain, mulai dari persiapan keberangkatan jamaah haji melalui Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), perkembangan kasus PT Sritex, hingga prestasi olahraga nasional seperti gelaran Proliga 2026 dan perkembangan Timnas sepak bola Indonesia. Meski demikian, Partai Golkar tetap berkomitmen untuk menempatkan kasus Nus Kei sebagai perhatian serius. Doli kembali menegaskan agar seluruh pihak tidak berspekulasi berlebihan mengenai motif penikaman ini. Fokus utama saat ini adalah memastikan keadilan ditegakkan dan suasana keamanan di Maluku Tenggara kembali kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa merasa terintimidasi atau khawatir akan adanya tindakan kriminalitas yang mengancam nyawa. Kedaulatan hukum harus dijunjung tinggi demi martabat bangsa dan perlindungan terhadap setiap warga negara dari ancaman kekerasan fisik yang tidak bertanggung jawab





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Partai Golkar Nus Kei Maluku Tenggara Hukum Kekerasan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »