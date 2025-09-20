Duka Mendalam: Keluarga Korban Longsor Tambang Freeport Menunggu Jenazah

Insiden longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Papua Tengah, merenggut nyawa teknisi listrik PT Freeport. Keluarga korban berduka dan menunggu kedatangan jenazah.

Suasana duka mendalam menyelimuti rumah kediaman keluarga Wigih Hartono di Desa Nambak, Kecamatan Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur, pada Sabtu, 20 September 2025. Keluarga teknisi listrik PT Freeport ini, yang menjadi salah satu korban dalam insiden longsor tragis di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika , Papua Tengah, hanya bisa pasrah menerima takdir sambil menunggu kedatangan jenazah.

Insiden memilukan yang terjadi pada Senin, 8 September lalu, menyisakan duka mendalam dan keprihatinan bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat. Tujuh pekerja dilaporkan terjebak di area yang tertimbun material longsoran, menciptakan suasana keprihatinan dan harapan yang bercampur aduk. Rohmat, kakak ipar dari almarhum Wigih Hartono (38), mengungkapkan bagaimana keluarga awalnya hanya mengetahui insiden tersebut dari berita media. 'Awalnya kami hanya mendapat kabar dari pemberitaan di media. Sejak itu kami belum bisa menghubungi Wigih sampai akhirnya mendapatkan kabar resmi dari perusahaan,' ungkap Rohmat pada Sabtu, 20 September, yang dikutip oleh Antara. Ketidakpastian yang menyelimuti keluarga selama beberapa hari sangat terasa, dengan harapan yang terus menguat seiring berjalannya waktu. Wigih Hartono, yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, telah mengabdikan dirinya di PT Freeport selama tujuh tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan berdedikasi dalam pekerjaannya. 'Terakhir, ia pulang pada Agustus untuk cuti dua pekan sebelum kembali ke Papua,' tambah Rohmat, mengisahkan momen terakhir kebersamaan keluarga sebelum musibah terjadi. Setelah usaha menghubungi Wigih menemui jalan buntu, keluarga akhirnya menerima kabar duka bahwa Wigih adalah salah satu dari korban meninggal. 'Kami baru mendapat informasi pagi ini,' ujar Rohmat dengan nada sedih, mencerminkan kesedihan mendalam yang dirasakan keluarga.\Di tengah suasana duka, aktivitas produksi di PT Freeport dihentikan sementara untuk fokus pada upaya evakuasi para pekerja yang masih terjebak. Tim penyelamat bekerja keras mencari dan mengevakuasi para korban di area tambang yang sempit dan berbahaya. Pencarian korban menjadi prioritas utama perusahaan, dengan harapan dapat menemukan para pekerja yang masih hilang dalam keadaan selamat. Jenazah Wigih berhasil ditemukan oleh tim evakuasi pada Sabtu, 20 September, sekitar pukul 08.45 WIT, setelah upaya pencarian yang intensif selama berhari-hari di area yang sempit dan basah. Penemuan jenazah Wigih memberikan kepastian bagi keluarga, namun juga meningkatkan kesedihan atas kepergian orang yang mereka cintai. Wigih meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki, berusia 3,5 tahun dan 12 tahun, yang akan kehilangan sosok ayah dalam kehidupan mereka. Rencananya, jenazah Wigih akan dimakamkan di Desa Nambak, tempat ia menghabiskan masa kecil dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Pemakaman ini akan menjadi momen perpisahan yang penuh haru bagi keluarga, kerabat, dan teman-teman Wigih. Prosesi pemakaman diharapkan dapat memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan.\Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman mengonfirmasi bahwa pada Sabtu pagi, tim penyelamat berhasil menemukan dua jenazah pekerja PT Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave Tembagapura. Penemuan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras tim penyelamat dalam kondisi yang sangat sulit. 'Kedua jenazah ditemukan sekitar pukul 08.45 WIT. Kondisi keduanya masih utuh, ditemukan di satu tempat tertimpa material longsoran,' ungkapnya. Identifikasi dan visum terhadap kedua jenazah sedang dilakukan oleh Tim Inavis Polres Mimika untuk memastikan identitas korban dan mengetahui penyebab kematian. Korban pertama, Irawan (46), berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sementara korban kedua, Wigih Hartono (37), berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Setelah proses identifikasi selesai, jenazah rencananya akan diterbangkan ke kampung halaman masing-masing untuk dimakamkan sesuai dengan adat dan kepercayaan keluarga. Insiden ini menjadi pengingat akan risiko kerja yang dihadapi para pekerja di sektor pertambangan, serta pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Pemerintah dan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Diharapkan juga ada dukungan penuh bagi keluarga korban, baik berupa bantuan materiil maupun dukungan psikologis, untuk membantu mereka melewati masa sulit ini. Tragedi ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait, sehingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja selalu menjadi prioritas utama





kompascom / 🏆 9. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Freeport Longsor Tambang Mimika Kecelakaan Kerja

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rahasia Parenting Keluarga Kaya: Hobi Anak jadi Latihan, Bukan HiburanCara keluarga kaya mendidik anak ternyata berbeda dengan kebanyakan keluarga kelas menengah.

Baca lebih lajut »

Tragedi Bom Samarinda: Duka Mendalam dan Seruan PersatuanLedakan bom di Gereja Oikumene Samarinda merenggut nyawa seorang anak kecil bernama Intan Olivia Marbun. Peristiwa ini memicu duka mendalam, kecaman dari berbagai pihak, dan pertanyaan tentang respons publik terhadap aksi terorisme. Pemerintah dan tokoh agama mengutuk keras aksi tersebut, sementara perdebatan tentang radikalisme dan toleransi kembali mengemuka.

Baca lebih lajut »

Tim Penyelamat PT Freeport Indonesia Temukan 2 Jenazah, Diduga Pekerja yang Terjebak di Bawah TanahTim penyelamat PT Freeport Indonesia (PTFI) menemukan dua jenazah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Baca lebih lajut »

Duka Keluarga Wigih Hartono, Korban Longsor Freeport Asal PonorogoKeluarga Wigih Hartono berduka setelah ia menjadi korban longsor di tambang Freeport. Ia meninggalkan istri dan dua anak. Jenazah akan dimakamkan di Nambak.

Baca lebih lajut »

2 Pekerja Freeport Ditemukan Tewas di Tambang Bawah TanahDua pekerja telah mengevakuasi dua pekerja PT Freeport Indonesia yang tertimbun runtuhan di tambang bawah tanah. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Baca lebih lajut »

Keluarga korban longsor tambang Freeport di Ponorogo hanya bisa pasrahKeluarga teknisi listrik PT Freeport asal Ponorogo, Jawa Timur yang menjadi korban dalam insiden longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, ...

Baca lebih lajut »