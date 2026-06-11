Dugaan Suap Hakim PN Depok: Pembacaan Tuntutan Terhadap Dua Terdakwa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok. KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) DepokJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa dari PT Karabha Digdaya.

"Hari ini Kamis (11/6), dijadwalkan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk pemberi suap ke Hakim PN Depok atas nama Terdakwa Trisnaldi Yulrisman dan Berliana Tri Kusuma dari PT Karabha Digdaya," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026). Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta juru sita Yohansyah Maruanaya.

Selain itu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnaldi Yulrisman, dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma. Perkara ini berawal dari dugaan suap dalam proses pengurusan eksekusi sengketa lahan di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, antara PT Karabha Digdaya dan warga setempat. Berdasarkan hasil penyelidikan KPK, perusahaan tersebut telah memenangkan perkara sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi pada 2023, termasuk hingga tingkat banding.

Menurut KPK, Ketua PN Depok saat itu, I Wayan Eka Mariarta, diduga mensyaratkan adanya pembayaran fee sebesar Rp1 miliar agar proses eksekusi lahan dapat segera dilaksanakan. Dalam skema yang diungkap penyidik, Wayan diduga memerintahkan juru sita Yohansyah Maruanaya untuk mengomunikasikan permintaan tersebut kepada pihak PT Karabha Digdaya. KPK menduga permintaan uang itu menjadi syarat agar pengadilan segera menjalankan eksekusi atas lahan yang telah dimenangkan perusahaan tersebut.

Kasus ini kemudian berujung pada operasi tangkap tangan KPK yang menyeret sejumlah pejabat pengadilan dan pihak swasta ke meja hijau. Penguatan Rupiahkarantina tumbuhanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

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