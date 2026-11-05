Dugaan Penyadapan Prabowo Potensi Makar, Ahli Hukum UMY: Langkah Serius

Pakar hukum tata negara UMY, King Faisal Sulaiman, menyatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi merupakan upaya makar. Analisis mendalam menyoroti Pasal 191 KUHP dan urgensi penyidikan yang menyeluruh terhadap para pihak terkait.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, King Faisal Sulaiman, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Kamis, 5 November 2026, di Yogyakarta, Faisal menegaskan bahwa kasus ini不应 lagi dilihat sebagai pelanggaran privasi biasa, melainkan sebagai isu konstitusional yang serius.

Faisal menekankan bahwa dugaan intersepsi komunikasi elektronik secara melawan hukum ini menyeret nama mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta sejumlah pihak lain. Hal ini memicu pertanyaan hukum fundamental tentang apakah tindakan tersebut semata-mata untuk mendapatkan informasi rahasia, atau justru merupakan bagian dari persiapan untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah yang sah.

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Mekanisme Hukum Makar dalam KUHP

Secara normatif, perlindungan atas privasi komunikasi memang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Namun, Faisal Sulaiman menjelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reskrim Polri seharusnya melampaui pembuktian teknis semata mengenai adanya rekaman atau intersepsi ilegal.

Menurut Faisal, Pasal 160 KUHP mendefinisikan makar sebagai niat melakukan serangan yang sudah diwujudkan melalui serangkaian tindakan persiapan. Definisi ini menjadi krusial karena menunjuk pada tahap perencanaan yang sudah sangat konkret, bukan sekadar niat kosong dalam pikiran pelaku.

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Pasal 191 KUHP lebih lanjut mengatur ancaman pidana yang sangat berat terhadap makar yang ditujukan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden. Ancaman ini mencakup niat membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat para pemimpin negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan sanksi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.

Posisi Bareskrim dan Permufakatan Jahat

Faisal Sulaiman secara khusus mengingatkan para penyidik Bareskrim Polri agar tidak mengabaikan ketentuan mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini sangat penting karena memungkinkan penindakan hukum terhadap rencana kejahatan keamanan negara tanpa harus menunggu hasil akhir yang merusak terjadi.

Penerapan Pasal 196 ayat (1) ini mengatur pemidanaan terhadap setiap bentuk permufakatan jahat atau persiapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194. Hal ini berarti bahwa jika ada bukti koordinasi antara banyak pihak untuk tujuan tersebut, penahanan dapat dilakukan lebih dini untuk mencegah kerusakan lebih besar.

Namun, ahli hukum tersebut menegaskan bahwa penerapan hukum ini tetap mensyaratkan pembuktian unsur permufakatan yang kuat. Tidak cukup hanya dengan adanya komunikasi biasa, koordinasi administratif, atau keterlibatan teknis beberapa orang dalam tindakan penyadapan. Harus ada bukti niat jahat yang terstruktur dan terencana.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Untuk membuktikan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam delik makar, Faisal menilai Bareskrim Polri perlu mengurai empat aspek mendasar. Aspek-aspek ini mencakup identifikasi aktor intelektual di balik skema penyadapan, tujuan strategis dari intersepsi data, serta jaringan koordinasi yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan lainnya.

Kasus ini membawa implikasi besar bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Publik menunggu transparansi dalam proses penyidikan agar tidak terjadi persepsi bahwa kekuasaan negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau grup tertentu. Setiap penemuan fakta baru harus dikonstruksi secara hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Kesimpulan dari analisis King Faisal Sulaiman adalah perlunya pendekatan penyidikan yang komprehensif dan berstandar tinggi. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini harus dituntaskan dengan bukti yang kukuh mengenai unsur makar, bukan hanya sebatas pelanggaran administrasi atau privasi. Keadilan harus ditegakkan untuk memastikan keutuhan pemerintahan yang sah dan amanat konstitusi tetap terjaga.