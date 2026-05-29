Dugaan Manipulasi Riset di Konferensi Ilmiah Internasional

Kasus dugaan manipulasi riset di Denmark menjadi perhatian besar karena terjadi dalam forum ilmiah internasional bergengsi yang dihadiri sekitar 1.300 peserta dari 86 negara.

Dugaan manipulasi riset yang melibatkan sejumlah warga Indonesia dalam konferensi ilmiah internasional di Kopenhagen, Denmark , mengguncang dunia akademik nasional. Kasus ini bukan sekadar soal pemalsuan data penelitian atau penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), tetapi juga menyangkut martabat keilmuan Indonesia di hadapan komunitas ilmiah global.

Dugaan pergantian identitas saat presentasi, penggunaan data riset fiktif, hingga pencantuman lokasi penelitian yang tidak masuk akal memperlihatkan bagaimana praktik manipulasi akademik dapat dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Kasus tersebut sekaligus membuka pertanyaan lebih besar: mengapa praktik penelitian palsu bisa sampai terjadi? Di balik tindakan individual para pelaku, muncul persoalan yang lebih mendasar, mulai dari budaya akademik yang terlalu menekankan publikasi dan reputasi, lemahnya pengawasan integritas ilmiah, hingga berkembangnya industri konferensi ilmiah yang semakin komersial.

Kehadiran AI juga memperluas ruang manipulasi karena teknologi ini dapat digunakan untuk menghasilkan data, gambar, dan tulisan ilmiah palsu yang tampak meyakinkan. Kasus dugaan manipulasi riset di Denmark menjadi perhatian besar karena terjadi dalam forum ilmiah internasional bergengsi yang dihadiri sekitar 1.300 peserta dari 86 negara. Forum tersebut merupakan ruang akademik yang seharusnya menjunjung tinggi standar etika dan integritas penelitian.

Ketika dugaan pemalsuan justru muncul di ruang seperti itu, dampaknya tidak hanya mengenai individu pelaku, tetapi juga menyeret nama Indonesia di mata komunitas ilmiah global. Perhatian publik semakin besar karena modus yang digunakan dinilai sangat serius. Pelaku diduga mengganti identitas ketika presentasi dengan cara mengganti nama, jilbab, dan tanda pengenal. Selain itu, riset yang dipresentasikan diduga dibuat menggunakan AI dengan fabrikasi data, gambar, dan tulisan ilmiah.

Praktik semacam ini dipandang sebagai bentuk penipuan akademik yang melampaui plagiarisme biasa. Kecurigaan juga muncul karena lokasi penelitian yang dicantumkan tersebar di sejumlah negara, seperti Peru, Etiopia, Guatemala, Nepal, dan Malawi. Namun, seluruh tim penelitinya berasal dari Indonesia tanpa melibatkan kolaborator lokal. Tidak adanya persetujuan etik penelitian memperkuat dugaan bahwa penelitian tersebut sebenarnya tidak pernah dilakukan.

Kasus ini akhirnya menjadi viral karena dianggap mencerminkan bentuk baru kecurangan akademik di era digital. Teknologi AI memungkinkan manipulasi ilmiah dilakukan dengan lebih cepat dan tampak lebih meyakinkan. Karena itu, kasus tersebut dipandang sebagai alarm keras bagi dunia pendidikan tinggi dan riset di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mendorong praktik penelitian palsu adalah motif memperoleh bantuan dana perjalanan ke luar negeri.

Dugaan ini mencuat karena pelaku diduga memanfaatkan konferensi ilmiah sebagai jalan mendapatkan fasilitas perjalanan tanpa mengeluarkan biaya pribadi. Konferensi ilmiah akhirnya dipandang bukan sebagai ruang pertukaran gagasan, melainkan kesempatan memperoleh keuntungan personal. Peneliti psikologi korupsi Juneman Abraham menilai persoalan ini tidak semata terkait moral individu, tetapi juga berkaitan dengan industri pengetahuan global yang semakin komersial. Banyak konferensi ilmiah kini berkembang menjadi industri besar dengan orientasi bisnis yang kuat.

Akibatnya, sebagian penyelenggara lebih fokus memenuhi kuota peserta dan pemasukan dibandingkan menjaga kualitas ilmiah secara ketat. Budaya akademik yang terlalu menekankan kuantitas publikasi dan reputasi juga menciptakan tekanan besar bagi sebagian orang untuk tampil berhasil secara instan. Dalam situasi seperti itu, muncul celah oportunistik bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan pengakuan atau fasilitas tanpa menjalani proses penelitian yang benar. Dampak paling langsung dari praktik penelitian palsu adalah rusaknya nama baik Indonesia di mata ilmuwan internasional.

Dugaan manipulasi yang dilakukan di forum global menimbulkan kesan bahwa integritas akademik Indonesia lemah dan mudah disalahgunakan. Selain itu, perkembangan AI membuat manipulasi akademik menjadi semakin mudah dilakukan. Teknologi ini memungkinkan seseorang membuat tulisan, gambar, bahkan data penelitian yang tampak ilmiah dan meyakinkan. Ketika pengawasan etik dan verifikasi data lemah, AI dapat menjadi alat baru untuk melakukan fabrikasi akademik secara lebih masif dan sulit dikenali





