Dugaan Malpraktik di RS Muhammadiyah Medan dan Berita Terkini Lainnya

Kasus dugaan malpraktik yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Medan menjadi sorotan publik, menyoroti budaya elitis di dunia kedokteran. Selain itu, berita olahraga terkini mengenai Jay Idzes, Megawati Hangestri, dan transfer pemain juga menjadi perhatian.

Kasus dugaan malapraktik yang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Mimi Maisyarah di Rumah Sakit Muhammadiyah Medan telah menarik perhatian luas publik. Lebih dari sekadar pelanggaran prosedur medis, kasus ini menyoroti akar permasalahan budaya elitis yang dianggap menghambat pengungkapan praktik-praktik yang merugikan di dunia kedokteran.

Irma, seorang pengamat, menyampaikan pandangannya bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin adalah sosok yang memiliki pemikiran inovatif dan berani melakukan perubahan dalam tata kelola kesehatan. Ia mengapresiasi upaya Menkes dalam membongkar praktik 'jeruk makan jeruk' yang selama ini merajalela, yang seringkali menyebabkan tindakan tercela seperti perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) tidak terungkap dan tidak diperbaiki.

Menurut Irma, sikap elitis dan arogan di kalangan dokter seringkali mendorong kecenderungan untuk menutup-nutupi kasus demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi dokter, padahal hal ini justru berpotensi merugikan pasien. Kasus dugaan pengangkatan rahim tanpa persetujuan yang dialami Mimi Maisyarah di RS Muhammadiyah Medan harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh, tidak hanya terhadap individu tenaga medis yang terlibat, tetapi juga terhadap sistem pengawasan dan budaya kerja di rumah sakit tersebut.

Irma menekankan bahwa tanpa keberanian untuk membongkar praktik 'jeruk makan jeruk', berbagai pelanggaran etik akan terus berulang. Oleh karena itu, DPR mendorong agar penanganan kasus ini dilakukan secara terbuka dan menyeluruh, demi menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi di rumah sakit di Kota Medan, dan kabar tentang malpraktik ini dengan cepat menyebar melalui media sosial, memicu berbagai komentar dan reaksi dari masyarakat.

Berdasarkan informasi yang beredar, Mimi Maisyarah (48) diduga menjadi korban malpraktik di RS Muhammadiyah. Kondisi korban saat ini dilaporkan kritis setelah menjalani operasi pengangkatan rahim. Keluarga korban menduga adanya malpraktik karena pihak rumah sakit diduga melakukan operasi tanpa terlebih dahulu melakukan prosedur biopsi, yang mengakibatkan diagnosis yang salah dan kondisi luka yang semakin memburuk. Selain kasus dugaan malpraktik di Medan, dunia olahraga juga diramaikan dengan berbagai berita menarik.

Klub Serie A, Sassuolo, telah menunjukkan keberanian dalam berinvestasi di bursa transfer dengan mendatangkan bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes. Meskipun investasi ini menyebabkan kerugian finansial sebesar 38,7 juta Euro pada tahun 2025, namun terbukti efektif meningkatkan performa klub di Serie A. Perkembangan pola konsumsi keluarga, terutama bagi ibu dan anak, mendorong munculnya konsep ritel baru yang tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik.

Di dunia voli, dua klub besar Korea Selatan, Hyundai Hillstate dan Daejeon JungKwanJang Red Sparks, dikabarkan tengah memantau kondisi Megawati Hangestri, memicu spekulasi tentang masa depannya. Inter Milan juga semakin dekat untuk meresmikan status permanen Manuel Akanji dari Manchester City, dengan proses transfer yang hanya tinggal menunggu tahap administratif. Terakhir, dilaporkan bahwa Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Hoho Alkaf, menjadi korban pelemparan bom molotov yang mengakibatkan satu unit mobil Civic Turbo terbakar





