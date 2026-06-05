Dugaan Korupsi MBG: Modus dan Pola yang Diduga Dilakukan Tersangka

BBC mencoba merangkai dugaan pola dan modus yang diduga dilakukan para tersangka itu dalam mengorupsi dana program MBG. Konstruksi itu dibangun dari analisis tiga pegiat antikorupsi, yaitu Agus Sarwono dari TII, Isnawati Hidayah dari MGB Watch, dan Egi Primayogha dari ICW.

Petugas menyusun makanan bergizi gratis ke dalam mobil sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Ternate di Ternate, Maluku Utara, Rabu (06/05).

Sekelompok pegiat anti-korupsi mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan keterlibatan aktor lain, seperti pengusaha hingga pemilik yayasan, dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan bos Badan Gizi Nasional (BGN). Isnawati Hidayah dari MGB Watch menilai ketiga orang itu hanya "puncak gunung es dari dugaan korupsi yang terjadi dalam rangkaian program MBG . Karena tidak masuk akal jika mereka saja yang diduga terlibat.

" Kejagung telah menahan dan mentersangkakan Dadan Hindayana, serta dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka tata kelola MBG. Presiden Prabowo pun telah mencopot ketiga orang itu dari jabatan mereka di BGN yang terafiliasi dengan para tersangka, praktik korupsi dugaan jual beli izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyalagunaan insentif operasional dapur MBG, hingga dugaan pengelembungan anggaran pengadaan barang. BBC mencoba merangkai dugaan pola dan modus yang diduga dilakukan para tersangka itu dalam mengorupsi dana program MBG.

Konstruksi itu dibangun dari analisis tiga pegiat antikorupsi, yaitu Agus Sarwono dari TII, Isnawati Hidayah dari MGB Watch, dan Egi Primayogha dari ICW. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berada di dalam mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (03/06). Dugaan penyelewengan disebut berangkat dari proses penunjukkan yayasan mitra, yang mengelola program MBG dengan anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026.

Wamen Imigrasi Silmy Karim jadi tersangka, KPK ungkap modus pemerasan hingga Rp366 miliar - 'Mulai gunakan rekening office boy sampai istilah malaikat'Iran hancurkan 20 fasilitas militer AS sejak perang dimulai, menurut citra satelit pihak penerima bantuan pemerintah yang bekerjasama dengan BGN untuk menyiapkan fasilitas maupun bekerja sama dengan mitra lain dalam melaksanakan kegiatan MBG. Setiap yayasan mandiri mendapat jatah izin membentuk 10 SPPG. Sementara itu, yayasan khusus yang dikelola TNI/Polri, ormas, dan lembaga lain, dapat memiliki lebih dari 10 SPPG.

Bahkan, kerugian dan resiko dalam operasional SPPG menjadi beban dan tanggung jawab mutlak mitra pengelola, sedangkan yayasan dibebaskan dari segala tuntutan. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (kanan) berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (03/06).

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung (tengah) berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (03/06). Di balik tanggung jawab besar dan kemewahan yang dimilikinya, persyaratan pembentukan yayasan cukup berbadan hukum, punya modal, dapur dan dokumen legalitas. Tahap yang sulit adalah apakah yayasan itu dipilih atau tidak sebagai mitra BGN, kata Agus dari TII.

Pasalnya, tambahnya, proses penunjukkan yayasan dilakukan secara tertutup dengan skema bantuan pemerintah, dan bukan melalui skema yang sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa yang bertahap dan melalui LPSE. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks wakil kepala BGN jadi tersangka korupsi Kepala BGN dilaporkan ke KPK soal dugaan korupsi sertifikasi halal MBG, apa yang diketahui sejauh ini?

'Bagaimana mekanisme penilaiannya? Siapa yang menilai layak atau tidak? Indikatornya apa si A atau si B lolos. Enggak ada indikatornya dan standarnya.

Nah ruang tertutup itu membuka celah sangat besar terjadinya praktik korupsi dalam penentuan yayasan mitra BGN yang nantinya membuat dapur-dapur MBG,' kata Agus dari TII. Selain itu, kata Agus, jika merujuk peraturan menteri keuangan, anggaran dalam skema bantuan pemerintah seharusnya diberikan langsung kepada penerima manfaat, bukan pihak ketiga atau eksternal seperti yayasan. Bahkan, BGN memiliki kewenangan mutlak dan sepihak dalam memilih dan menunjuk langsung yayasan yang akan jadi mitranya, tambah Agus.

Dia bilang BGN berlindung di balik program prioritas presiden, yang mana pelaksanannya menggunakan metode penunjukkan langsung sesuai Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2025. Senada, Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha berkata, penunjukkan yayasan mitra tidak tunduk pada regulasi yang berlaku, seperti harus punya kompetensi, kualifikasi, punya pengalaman.

'Di BGN, siapapun yang mengajukan menjadi yayasan mitra, memenuhi syarat, tanpa dilihat kualifikasinya, mereka bisa menjalankan. Dan itu berpotensi besar menjadi ladang korupsi,' ujar Egi





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Korupsi MBG Badan Gizi Nasional Tersangka Modus Pola

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