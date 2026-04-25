Dugaan Kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta Picu Kemarahan Orang Tua

Puluhan orang tua mendatangi Polresta Yogyakarta menuntut kejelasan hukum atas dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha. Seorang ibu menemukan anaknya terikat dan tanpa pakaian saat menjemput, memicu penyelidikan polisi dan sorotan publik terhadap pengawasan daycare.

Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta , telah memicu kemarahan dan keprihatinan mendalam dari para orang tua. Puluhan wali murid mendatangi Polresta Yogyakarta pada Sabtu, 25 April 2026, untuk menuntut kejelasan hukum dan keadilan atas perlakuan yang dinilai sangat mencederai rasa aman dan hak anak-anak mereka.

Kejadian ini bermula ketika seorang ibu bernama Choi, yang baru kurang dari sebulan menitipkan anaknya di daycare tersebut, mendapati kondisi anaknya yang sangat memprihatinkan saat hendak menjemput sepulang kerja pada Jumat, 24 April 2026. Ia menemukan anaknya terbaring di lantai tanpa pakaian, dengan tangan dan kaki yang diikat menggunakan kain. Kejadian ini terungkap di tengah pemeriksaan polisi di lokasi daycare. Choi mengungkapkan keterkejutannya atas kejadian tersebut, mengingat selama ini ia menganggap pemilik daycare memiliki sikap yang baik dan profesional.

Ia juga menyoroti adanya aturan yang dianggap tidak lazim di daycare tersebut, yaitu kewajiban bagi orang tua untuk memberitahukan kedatangan mereka 30 menit hingga satu jam sebelumnya melalui aplikasi pesan instan. Kecurigaan Choi semakin kuat setelah dugaan praktik kekerasan terungkap ke publik. Bersama puluhan orang tua lainnya, ia berharap agar aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara transparan dan menyeluruh, serta memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.

Polisi telah melakukan penggerebekan terhadap Daycare Little Aresha dan sedang melakukan penyelidikan intensif. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar, menilai tindakan pihak terkait dapat masuk dalam kategori contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai pengawasan terhadap lembaga penitipan anak.

VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kekerasan Anak Daycare Yogyakarta Polresta Yogyakarta Penyelidikan Polisi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »