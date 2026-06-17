Duel Seru Uzbekistan vs Kolombia di Grup K Piala Dunia 2026

Pertandingan Grup K Piala Dunia 2026 antara Uzbekistan dan Kolombia di Stadion Azteca diprediksi akan berjalan seru. Uzbekistan debut dengan catatan impresif di kualifikasi AFC meski baru dilatih oleh Fabio Cannavaro setelahTimur Kapadze. Kolombia, meski unggul ranking FIFA, diingatkan untuk tidak meremehkan lawan karena mereka adalah tim yang terorganisir dan punya pemain berkualitas.

Pertandingan Grup K Piala Dunia 2026 antara Uzbekistan vs Kolombia rencananya akan digelar di Stadion Azteca, Meksiko, pada Kamis (18/6/2026) pukul 09.00 WIB. Pertandingan ini diharapkan akan berjalan sangat seru karena Uzbekistan akan debut di ajang Piala Dunia.

Uzbekistan berhasil melalui fase kualifikasi zona Asia (AFC) dengan prestasi mengagumkan di bawah bimbingan pelatih Timur Kapadze. Mereka finis di peringkat kedua Grup A zona AFC, hanya kalah dari Iran, dengan torehan 6 kemenangan, 3 hasil seri, dan 1 kekalahan. Meski demikian, setelah penyelesaian kualifikasi, Federasi Sepakbola Uzbekistan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Kapadze dan menggantinya dengan legenda Italia Fabio Cannavaro. Di bawah Cannavaro, Uzbekistan bermain dalam 8 pertandingan dengan hasil 5 kemenangan dan 3 kekalahan.

Dua kekalahan terakhir terjadi pada dua laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026, yaitu ketika mereka berhadapan dengan Kanada dan Belanda. Sementara itu, Kolombia merupakan tim yang sudah cukup terbiasa di Piala Dunia dengan catatan tampil di fase grup pada edisi 2014 dan 2018, namun They tidak lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar.

Untuk kualifikasi ke Piala Dunia 2026, Kolombia finis di peringkat ketiga zona CONMEBOL, meskipun poin yang dikumpulkan (28 poin) sama dengan Uruguay, Brasil, dan Paraguay di posisi di bawahnya. Dalam persiapan langsung ke Piala Dunia, tim Kolombia di bawah pelatih Nestor Lorenzo menunjukkan performa yang baik dengan dua kemenangan beruntun melawan Kosta Rika dan Yordania. Dari sisi ranking FIFA, Kolombia jelas lebih unggul dengan peringkat ke-13 dunia, sementara Uzbekistan berada di peringkat ke-50.

Meskipun memiliki status sebagai tim debutan dan berada di bawah secara ranking serta catatan pertandingan baru-baru ini yang kurang stable, Kolombia justru tidak dapat meremehkan Uzbekistan. Pelatih Kolombia, Nestor Lorenzo, menegaskan bahwa tidak ada tim kecil di Piala Dunia. Menurutnya, Uzbekistan telah menunjukkan hasil yang sangat bagus, memiliki pelatih yang baik, beberapa pemain berkualitas, dan merupakan tim yang terorganisir dengan jelas tentang cara mereka ingin bermain. Ia menilai Uzbekistan akan menjadi tantangan yang berat untuk Kolombia.

Kedua tim akan bertemu di Grup K bersama Brasil dan Maroko, yang menjadikan kelompok ini menjadi salah satu yang sangat kompetitif. Keseluruhan situasi menunjukkan bahwa pertandingan antara Uzbekistan dan Kolombia di Estadio Azteca akan menjadi laga penting bagi kedua belah pihak untuk mengambil inisiatif dalam grup





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Uzbekistan Vs Kolombia Grup K Timur Kapadze Fabio Cannavaro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Uzbekistan vs Kolombia Kamis 18 Juni 2026Prediksi Skor Uzbekistan vs Kolombia, Prediksi Bola 18 Juni 2026, Hasil Akhir Uzbekistan vs Kolombia, Piala Dunia 2026, Uzbekistan vs Kolombia

Read more »

Fakta Menarik Jelang Uzbekistan vs Kolombia di Piala Dunia 2026: Awas Generasi Emas Serigala PutihPertandingan Uzbekistan vs Kolombia di Piala Dunia 2026 menjadi panggung pembuktian taktik bersejarah debutan.

Read more »

Prediksi Uzbekistan vs Kolombia: Debutan Kembali Coba MerepotkanUzbekistan akan melakoni debut Piala Dunia 2026 melawan Kolombia pada 18 Juni di Mexico City.

Read more »

Ujian Berat Uzbekistan Hadapi Kolombia di Piala Dunia 2026Pertandingan Grup K Piala Dunia 2026 antara Uzbekistan dan Kolombia digelar di Mexico City Stadium pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 09.00 WIB. Uzbekistan yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia harus menghadapi tantangan besar melawan Kolombia yang lebih berpengalaman. Uzbekistan datang dengan pelatih baru Fabio Cannavaro dan tanpa pemain kunci Jaloliddin Masharipov karena cedera, sementara Kolombia dalam kondisi penuh kepercayaan diri setelah menang dalam laga uji coba.

Read more »