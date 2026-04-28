Duel PSG vs Bayern Munchen di Semifinal Liga Champions: Siap Menyaksikan Pertemuan Titik Berapi?

Duel antara PSG dan Bayern Munchen di semifinal Liga Champions akan menjadi pertemuan yang menarik, dengan kedua tim datang dalam kondisi optimal. PSG, yang baru saja menyingkirkan Liverpool, akan menghadapi Bayern Munchen, juara Bundesliga, dalam laga yang penuh tantangan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang?

Duel dua klub raksasa Eropa antara Paris Saint-Germain ( PSG ) dan Bayern Munchen akan berlangsung dalam leg pertama semifinal Liga Champions di Parc des Princes pada Rabu, 29 April 2026, pukul 02.00 WIB.

PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menyingkirkan Liverpool dengan agregat telak 4-0 di perempat final. Di bawah asuhan Luis Enrique, klub ibu kota Prancis ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa di Liga Champions, meskipun performanya di kompetisi domestik tidak seimpresif musim sebelumnya. PSG mencatat empat kemenangan beruntun di Eropa, termasuk kemenangan atas Chelsea dan Liverpool, dengan total 12 gol. Mereka kini mencapai semifinal Liga Champions untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Kemenangan atas Liverpool juga menegaskan peran penting Ousmane Dembele, yang mencetak dua gol di leg kedua. PSG kini memburu sejarah baru, yaitu menjadi klub Prancis pertama yang meraih 100 kemenangan di Liga Champions. Di liga domestik, PSG sempat tergelincir saat kalah 1-2 dari Olympique Lyon, tetapi segera bangkit dengan dua kemenangan beruntun, masing-masing 3-0 atas FC Nantes dan Angers SCO. Dengan keunggulan enam poin di puncak klasemen Ligue 1 dan empat laga tersisa, gelar juara hampir dalam genggaman.

Sementara itu, Bayern Munchen datang sebagai juara Bundesliga setelah memastikan gelar pada 19 April lalu. Di bawah pelatih Vincent Kompany, klub asal Jerman ini tampil konsisten di kompetisi domestik, meski prestasi Eropa mereka belum kembali ke puncak sejak menjuarai Liga Champions 2020. Bayern melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Real Madrid dengan agregat ketat. Mereka bahkan mencatat tujuh kemenangan beruntun di Liga Champions sejak awal 2026, serta sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Namun, ada catatan yang mengkhawatirkan. Bayern selalu tersingkir dalam lima semifinal terakhir Liga Champions sejak musim 2012–2013. Meski begitu, Bayern memiliki rekor pertemuan yang cukup baik atas PSG dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menang 2-1 di Parc des Princes pada fase liga November lalu, sekaligus menjadi kemenangan kelima dari enam pertemuan terakhir melawan klub Prancis tersebut.

Berita terkini dari kubu PSG menunjukkan bahwa dua pemain, Desire Doue dan Nuno Mendes, yang ditarik keluar karena cedera di Anfield, sudah kembali masuk skuad saat menghadapi Angers SCO dan diperkirakan siap tampil pada laga semifinal melawan Bayern Munchen. PSG juga berpeluang diperkuat gelandang kunci Vitinha, yang sebelumnya mengalami masalah pada tumit. Ia sudah kembali berlatih dan berpeluang tampil sejak awal. Kabar baik lain datang dari Fabian Ruiz.

Setelah absen dua bulan karena cedera lutut, gelandang asal Spanyol itu telah kembali bermain dan tampil selama 45 menit tanpa kendala dalam laga terakhir. Di kubu Bayern, justru ada kendala non-teknis. Pelatih Vincent Kompany dipastikan absen di pinggir lapangan setelah menerima kartu kuning ketiganya saat menghadapi Real Madrid. Ia harus menjalani sanksi larangan mendampingi tim selama satu pertandingan.

Selain itu, Bayern juga kehilangan beberapa pemain karena cedera, yakni Serge Gnabry (paha), Tom Bischof (otot), Lennart Karl (paha), dan Raphael Guerreiro (hamstring). Meski demikian, kiper pelapis Sven Ulreich telah pulih dari cedera paha dan kembali tersedia. Dua pilar utama, Joshua Kimmich dan Dayot Upamecano, juga siap kembali bermain setelah diistirahatkan pada laga terakhir Bundesliga. Sorotan utama tetap tertuju pada Harry Kane.

Penyerang Inggris itu baru saja mencetak gol ke-53 musim ini dan kini memburu rekor pribadi dengan mencetak gol dalam enam laga Liga Champions secara beruntun. Prediksi menunjukkan bahwa Bayern Munchen tampil impresif di berbagai kompetisi musim ini dan kini memiliki keleluasaan untuk merotasi skuad. Harry Kane dan Jamal Musiala, yang sempat mencetak gol dari bangku cadangan pada akhir pekan lalu, kemungkinan besar akan kembali masuk dalam susunan pemain utama.

Di sisi lain, PSG menunjukkan performa luar biasa di bawah asuhan Luis Enrique sepanjang setahun terakhir dan akan berusaha keras mempertahankan gelar Liga Champions. Meski demikian, di atas kertas Bayern Munchen sedikit lebih unggul dan bisa memetik keunggulan tipis pada laga ini





