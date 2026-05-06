Duel Panas Aston Villa vs Nottingham Forest Rebut Tiket Final Liga Europa 2025/26

Aston Villa berupaya memanfaatkan keunggulan kandang di Villa Park untuk membalikkan keadaan setelah tertinggal dari Nottingham Forest pada leg pertama semifinal Liga Europa.

Pertandingan semifinal Liga Europa musim 2025/2026 kini mencapai puncaknya dengan duel sengit antara dua klub asal Inggris, Aston Villa dan Nottingham Forest . Setelah leg pertama yang berlangsung di The City Ground, Nottingham Forest berhasil mengamankan keunggulan tipis satu gol tanpa balas berkat aksi gemilang Chris Wood yang merayakan golnya dengan penuh semangat.

Kemenangan tersebut memberikan keuntungan psikologis yang signifikan bagi tim asuhan Vitor Pereira, sekaligus memberikan beban berat bagi Aston Villa yang kini harus berjuang keras di kandang mereka sendiri, Villa Park, pada Jumat dini hari WIB. Pertarungan ini bukan sekadar perebutan tiket menuju partai final di Istanbul, tetapi juga merupakan pertaruhan harga diri dan ambisi besar bagi kedua klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Inggris.

Bagi Nottingham Forest, mencapai final akan menjadi pencapaian bersejarah karena mereka sudah menunggu selama 42 tahun untuk kembali merasakan atmosfer final kompetisi Eropa. Di sisi lain, Aston Villa di bawah arahan Unai Emery memiliki ambisi yang sama besarnya untuk mengukir sejarah baru di era modern ini. Unai Emery, yang dikenal luas sebagai spesialis Liga Europa karena kesuksesannya di berbagai klub sebelumnya, diharapkan mampu menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ketertinggalan satu gol.

Namun, kondisi mental Aston Villa saat ini sedang diuji. Tim asuhan Emery baru saja mengalami periode sulit dengan menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk hasil mengecewakan saat menghadapi Tottenham Hotspur di Premier League. Meskipun demikian, posisi mereka di papan atas klasemen Premier League, yakni peringkat kelima, menunjukkan bahwa kualitas skuad mereka tetap terjaga dan mereka masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Liga Champions. Villa Park akan menjadi faktor penentu dalam laga ini.

Rekor kandang Aston Villa di kompetisi Eropa sangatlah mengesankan, di mana mereka berhasil memenangkan sembilan pertandingan terakhir di markas sendiri dan konsisten mencetak gol dalam hampir semua pertandingan mereka. Dukungan penuh dari suporter tuan rumah diharapkan mampu membakar semangat para pemain untuk menyerang sejak menit pertama dan membalikkan keadaan agregat. Dari sisi teknis, Aston Villa mendapatkan suntikan kekuatan dengan kembalinya Ollie Watkins yang akan memimpin lini depan setelah sempat absen di laga sebelumnya.

Kehadiran Watkins sangat krusial untuk membongkar pertahanan rapat Nottingham Forest yang diprediksi akan bermain lebih defensif guna mempertahankan keunggulan mereka. Selain itu, kapten tim John McGinn juga diprediksi akan kembali masuk dalam skuad utama setelah pulih dari cedera otot ringan. Namun, tantangan tetap ada bagi Emery karena Amadou Onana masih diragukan tampil akibat cedera betis, sementara Ross Barkley tidak bisa bermain karena kendala regulasi dan Boubacar Kamara masih dalam proses pemulihan cedera panjang.

Di sisi lain, Nottingham Forest datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sejak kedatangan Vitor Pereira, Forest mengalami transformasi permainan yang lebih terorganisir dan tangguh, menjadikannya lawan yang sangat berbahaya bagi siapa pun yang mencoba meremehkan mereka. Secara statistik head-to-head, Aston Villa memiliki rekam jejak yang sangat dominan saat menjamu Nottingham Forest di Villa Park. Sejak tahun 1994, Villa belum terkalahkan dalam sepuluh pertemuan kandang terakhir melawan Forest, termasuk dalam laga Premier League yang berlangsung Januari lalu.

Rekor ini menjadi modal kepercayaan diri yang sangat kuat bagi para pemain Villa untuk meraih kemenangan di laga krusial ini. Pertandingan ini akan menjadi ajang adu taktik antara kecerdikan Emery dan visi strategis Pereira. Pemenang dari agregat kedua pertandingan ini akan melaju ke final di Istanbul untuk menghadapi pemenang antara Braga atau Freiburg.

Ketegangan akan mencapai puncaknya saat peluit kick-off dibunyikan, di mana setiap detail kecil, mulai dari kesalahan individu hingga keputusan wasit, dapat menentukan siapa yang berhak melangkah ke partai puncak Eropa. Seluruh pecinta sepak bola Inggris dan dunia kini menantikan apakah Villa Park akan menjadi saksi kebangkitan Aston Villa atau justru menjadi tempat Nottingham Forest mengukuhkan langkah mereka menuju sejarah baru





