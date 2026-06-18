Duel Masak Seru Chef Hideki dan Aldi Taher di Rumah Indofood Jakarta Fair 2026

Acara Mendadak Duel Masak Bareng Aldi Taher dan Chef Hideki di Rumah Indofood dalam Pekan Raya Jakarta 2026 menampilkan tantangan memasak menggunakan beragam produk Indofood, diiringi interaksi dengan pengunjung serta giveaway.

Chef Hideki Fujiwara dan Aldi Taher tampil bersama dalam acara Mendadak Duel Masak Bareng Aldi Taher dan Chef Hideki di Rumah Indofood , yang dihelat dalam rangka Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 .

Acara ini menjadi salah satu daya tarik utama di Rumah Indofood, menampilkan duel memasak dengan tema mengolah berbagai produk Indofood menjadi hidangan lezat dalam waktu terbatas. Keguanaan dimulai dengan sesi diskusi santai di mana kedua koki tersebut berbagi cerita dan petualangan kuliner bersama pengunjung. Setelah itu, mereka langsung terjun ke tantangan pertama, yaitu memilih bahan-bahan dari berbagai produk unggulan Indofood yang telah disediakan.

Produk-produk tersebut antara lain Sosis-Eat Indofood, Terigu Kunci Biru dari Bogasari, Kecap Asin Indofood, Indofood Saus Tomat, Bimoli, Indofood Kaldu Ayam, Racik Tepung Bumbu Ayam Krispi, Orchid Butter, Indomilk, Promina, dan Chiki Balls. Keduanya didampingi oleh perwakilan komunitas Natural Cooking Club dan media yang membantu proses memasak. Dalam waktu yang terbatas, mereka harus menyusun menu terbaik menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Fierman Authar, Head of Consumer Engagement Divisi Corporate Marketing Indofood CBP, menjelaskan tujuan acara melalui rilis yang diterima media.

Ia menyatakan bahwa Mendadak Duel Masak Bareng Aldi Taher dan Chef Hideki ingin memberikan pengalaman yang menghibur sekaligus menginspirasi pengunjung untuk berkreasi di dapur dengan produk-produk Indofood yang mudah ditemukan dan lengkap. Setelah proses memasak selesai, hasil masakan dari kedua tim dibagikan kepada pengunjung untuk dicicipi. Pengunjung tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpartisipasi dalam pemilihan menu favorit melalui berbagai kuis interaktif. Hadiah-hadiah menarik dari Rumah Indofood juga dibagikan, sehingga suasana acara semakin meriah, penuh dengan tawa dan kegembiraan.

Melalui kegiatan ini, Indofood menegaskan posisinya sebagai perusahaan Total Food Solutions yang selalu dekat dengan masyarakat. Perusahaan ini menampilkan bahwa produk dari berbagai kategori Indofood dapat dimanfaatkan untuk menciptakan hidangan kreatif, mulai dari makanan utama, camilan, hingga minuman. Fierman menambahkan bahwa memasak bisa menjadi aktivitas menyenangkan ketika dilakukan bersama, dan acara ini menunjukkan bagaimana produk Indofood dapat dikreasikan sebagai bahan masakan di rumah maupun inspirasi usaha kuliner.

Selain duel masak, pengunjung Rumah Indofood di Jakarta Fair Kemayoran 2026 juga dapat menikmati berbagai aktivitas lain, seperti stan makanan dan minuman, kuliner di Warmindo, promo produk favorit, serta hiburan-seru selama penyelenggaraan pameran. Beberapa acara spesial lainnya juga dihadirkan, termasuk Meet & Greet film Garuda di Dadaku pada 21 Juni 2026, nyanyi bareng Friday Norebang pada 19 Juni dan 3 Juli 2026, serta Meet & Greet dengan pemain klub Persija Jakarta pada 1 Juli 2026.

Untuk mendapatkan informasi terbaru seputar aktivitas di Rumah Indofood selama Jakarta Fair Kemayoran 2026, pengunjung dapat mengikuti media sosial @rumahindofood.





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Mendadak Duel Masak Chef Hideki Fujiwara Aldi Taher Rumah Indofood Jakarta Fair Kemayoran 2026

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