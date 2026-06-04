Duel Indonesia Kontra Vietnam di Piala AFF U-19 2026: Siapa yang Berhak Lolos ke Semifinal?

Duel Indonesia kontra Vietnam akan menjadi pertandingan paling menentukan di Grup A Piala AFF U-19 2026. Kedua tim memiliki jumlah poin yang sama dan sama-sama belum terkalahkan. Indonesia harus menang untuk mengakhiri fase grup sebagai juara dan melangkah ke semifinal.

Duel Indonesia kontra Vietnam akan dimainkan pada Minggu, 7 Juni 2026, di Stadion Utama Sumatra Utara. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar status juara grup.

Pasukan Nova Arianto datang ke laga tersebut dengan modal sempurna. Setelah mengalahkan Myanmar dan Timor Leste, Indonesia mengoleksi enam poin dari dua pertandingan yang telah dimainkan. Namun, enam poin ternyata belum cukup membawa Indonesia ke puncak klasemen. Vietnam masih berada di posisi teratas berkat keunggulan selisih gol, sehingga pertandingan terakhir menjadi penentu siapa yang berhak lolos langsung ke semifinal.

Klasemen Grup A Piala AFF U-19 2026 Usai Timnas Indonesia Menang 3-0 Lawan Timor Leste: Garuda Muda Peringkat Berapa? Laga antara Timnas Indonesia U-19 dan Vietnam akan menjadi pertandingan paling menentukan di Grup A. Kedua tim saat ini memiliki jumlah poin yang sama dan sama-sama belum terkalahkan. Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Myanmar pada laga pembuka. Hasil serupa kembali diraih ketika menghadapi Timor Leste pada matchday kedua.

Di sisi lain, Vietnam juga tampil sangat impresif sepanjang fase grup. Setelah menang 3-0 atas Timor Leste, mereka melanjutkannya dengan kemenangan telak 5-0 atas Myanmar. Dengan situasi tersebut, duel pada Minggu (7/6/2026) akan menjadi laga perebutan puncak klasemen. Tim yang menang akan mengakhiri fase grup sebagai juara Grup A dan melangkah ke semifinal.

Marc Klok Dicoret dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026, John Herdman Beberkan Alasan Sebenarnya Starting XI Timnas Indonesia U-19 pada laga lawan Myanmar di Piala AFF U-19 2026 (c) Timnas Indonesia Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup A dengan enam poin. Garuda Muda kalah selisih gol dari Vietnam yang mencatatkan surplus delapan gol, sementara Indonesia memiliki selisih gol plus enam. Kondisi tersebut membuat kemenangan menjadi target utama bagi tim asuhan Nova Arianto.

Tambahan tiga poin akan membawa Indonesia menyalip Vietnam sekaligus memastikan tiket semifinal berada dalam genggaman. Sebaliknya, hasil imbang atau kekalahan akan membuat Indonesia finis sebagai runner-up grup. Situasi itu cukup berbahaya karena peluang lolos harus ditentukan melalui perbandingan dengan runner-up dari grup lain. Persaingan runner-up terbaik diprediksi berlangsung sangat ketat.

Faktor poin, selisih gol, hingga produktivitas gol bisa menjadi pembeda, sehingga kemenangan atas Vietnam menjadi jalan paling aman bagi Garuda Muda untuk melanjutkan perjalanan di Piala AFF U-19 2026. Jarang Main di Klub, Tetap Dipanggil Timnas Indonesia: Ini Penjelasan Lengkap John Herdman soal Muhammad Ferarri Para pemain Timnas Indonesia U-19 merayakan gol Reno Salampessy ke gawang Timor Leste pada ajang Piala AFF U-19 2026 (c) Timnas IndonesiaSyarat Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19 2026: Wajib Menang Lawan Vietnam!

Klasemen Grup A Piala AFF U-19 2026 Usai Timnas Indonesia Menang 3-0 Lawan Timor Leste: Garuda Muda Peringkat Berapa? Marc Klok Dicoret dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026, John Herdman Beberkan Alasan Sebenarnya 9 Momen Krusial Laga Timor Leste vs Indonesia di Piala AFF U-19 2026: Gol Berkelas Reno Salampessy, Kombo Apik Leeming dan Kaka 9 Momen Krusial Laga Timor Leste vs Indonesia di Piala AFF U-19 2026: Gol Berkelas Reno Salampessy, Kombo Apik Leeming dan Kaka Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026, Siaran Langsung Indosiar dan SCTV, Live Streaming VidioBenarkah Mathew Baker Dipromosikan ke Timnas Indonesia untuk Menghindari Pembajakan Australia di Masa Depan





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