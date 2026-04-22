Duel Emosional di Stadion Manahan: Bhayangkara FC Tantang Persis Solo dalam Misi Krusial

Persis Solo akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Manahan. Laga ini menjadi sorotan karena kembalinya Moussa Sidibe ke markas mantan klubnya serta perbedaan misi di klasemen antara papan atas dan zona degradasi.

Persis Solo sedang bersiap menghadapi ujian berat pada pekan ke-29 kompetisi Super League 2025-2026. Laskar Sambernyawa dijadwalkan akan meladeni tantangan dari tim papan atas Bhayangkara FC di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu (22/4). Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung dengan tensi tinggi mengingat kedua tim memiliki motivasi yang sangat berbeda.

Bhayangkara FC datang ke Solo dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tren positif di klasemen sementara, sedangkan Persis Solo justru sedang berjuang keras keluar dari zona degradasi karena saat ini masih tertahan di posisi ke-16. Kesenjangan posisi di klasemen membuat laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua kubu dalam meraih poin demi mencapai target masing-masing di sisa musim. Bhayangkara FC di bawah asuhan pelatih taktis Paul Munster menunjukkan performa yang sangat impresif dalam lima pertandingan terakhir. Mereka berhasil menggelontorkan total 13 gol, dengan rata-rata 2,6 gol per pertandingan. Fokus utama pertahanan Persis Solo tentu harus tertuju pada sosok Moussa Sidibe. Winger lincah asal Mali tersebut tampil sangat luar biasa dengan koleksi 10 gol hanya dalam 11 penampilannya bersama The Guardians of Saburai. Sidibe menyatakan bahwa konsistensi performanya tidak terlepas dari prinsipnya untuk selalu menikmati setiap momen di lapangan. Meskipun ia bermain dengan status pemain pinjaman, kontribusinya bagi tim sangat terasa. Sidibe mengungkapkan bahwa ia ingin fokus menjalani setiap pertandingan satu per satu tanpa terlalu memikirkan hasil akhir sebelum musim benar-benar berakhir. Baginya, kenyamanan di dalam tim adalah kunci utama untuk mengeluarkan kemampuan terbaik di atas rumput hijau. Bagi Moussa Sidibe, pertandingan melawan Persis Solo akan menjadi momen yang sangat emosional dan spesial. Perlu diketahui bahwa ia pernah menjadi bagian integral dari skuat Persis pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Selama periode itu, ia telah tampil dalam 60 pertandingan resmi dan memberikan kontribusi nyata berupa 19 gol serta 10 assist. Selain itu, ia juga akan bereuni dengan mantan pelatihnya, Milomir Seslija atau yang akrab disapa Milo. Di bawah arahan Milo, Sidibe sempat memegang peran krusial sebagai motor serangan dengan catatan 12 gol dan tiga assist. Meskipun kini ia harus berhadapan dengan mantan tim dan pelatihnya, Sidibe menegaskan bahwa profesionalisme tetap menjadi prioritas utamanya. Ia tetap bertekad untuk memberikan performa terbaik bagi Bhayangkara FC guna mengamankan posisi papan atas. Di sisi lain, Milo tentu sudah memiliki strategi khusus untuk meredam keganasan mantan anak asuhnya tersebut guna memastikan Persis Solo bisa mendapatkan poin penuh demi menyelamatkan diri dari ancaman degradasi yang membayangi di sisa musim ini





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Super League Persis Solo Bhayangkara FC Moussa Sidibe Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manajer Bhayangkara FC U20 Sebut Ada Pemukulan dan Rasialisme Sebelum Insiden KungfuManajer Bhayangkara FC U20, Yongki Pandu Pamungkas menyatakan tidak membenarkan tindakan anarkis pemainnya namun situasi di lapangan sudah lebih dulu.

Read more »

Bhayangkara FC Ungkap Kronologi dan Alasan Fadly Alberto Lakukan Tendangan Kungfu di EPA U-20COO Bhayangkara FC Sumardji buka-bukaan mengenai keributan dan insiden tendangan kungfu yang dilakukan Fadly Alberto pada Elite Pro Academy U-20.

Read more »

Prediksi BRI Super League: Persis vs Bhayangkara FC 22 April 2026Prediksi Persis vs Bhayangkara, Skor Persis vs Bhayangkara, Jadwal Persis vs Bhayangkara, Susunan pemain Persis vs Bhayangkara, Head to head Persis vs Bhayangkara

Read more »

Eks Persis di Bhayangkara Tak Jadi Senjata? Ini Kata Paul MunsterBerita Eks Persis di Bhayangkara Tak Jadi Senjata? Ini Kata Paul Munster terbaru hari ini 2026-04-22 00:58:12 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kenang Moussa Sidibe saat di Persis, Milomir Seslija: Saya yang Beri Dia DukunganMoussa Sidibe membawa kenangan manis saat tiba di Solo bersama Bhayangkara FC untuk melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Rabu (22/4/2026).

Read more »

Gelandang Persis asal Brasil Terkendala Bahasa Inggris, Milomir Seslija Klarifikasi Tak Ada Masalah dengan Pemain SendiriPelatih Persis Solo, Milomir Seslija akhirnya buka suara terkait insiden perdebatan dengan pemain sendiri, Dimitri Lima dalam laga lawan Arema FC

Read more »