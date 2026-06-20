Duel Argentina vs Austria di Grup J Piala Dunia 2026: Messi Hadapi Tantangan Austria Percaya Diri

Pertandingan kunci Grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Austria akan diadakan di Dallas, Texas. Argentina旨在 memastikan tempat di fase gugur setelah memenangi laga perdana, sementara Austria datang dengan keyakinan setelah menang lawan Yordania. Artikel ini membahas strategi kedua tim, peran Messi, serta dampak hasil duel ini pada klasemen.

Duel yang akan berlangsung di Dallas , Texas, Amerika Serikat, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00.00 WIB itu juga menjadi kesempatan bagi Timnas Argentina untuk memperkuat posisi mereka di Grup J Piala Dunia 2026 .

Argentina datang dengan modal yang sangat meyakinkan setelah memenangkan pertandingan perdana melawan Aljazair dengan skor 3-0, di mana Lionel Messi mencetak hattrick dan juga merayakan penampilan ke-200nya bersama tim nasional. Kemenangan tersebut membawa La Albiceleste dalam posisi yang menguntungkan di klasemen sementara. Dengan menambahkan tiga poin lagi dari pertandingan melawan Austria, Argentina dapat memastikan tempat mereka di fase gugur lebih awal.

Namun, Austria juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Yordania 3-1 pada laga pertama mereka, dengan Marko Arnautovic menyumbang satu gol melalui tendangan penalti di akhir pertandingan. Duel ini menjadi pertarungan antar dua tim yang sama-sama memulai turnamen dengan kemenangan, sehingga hasilnya akan sangat mempengaruhi perebutan posisi puncak Grup J. Bagi Argentina, Messi tetap menjadi fokus utama.

Kapten berusia 39 tahun itu terus menambah catatan bersejarahnya; dengan 27 penampilan di putaran final Piala Dunia, ia menjadi pemain dengan jumlah laga terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Ia juga menjadi satu-satunya pemain, bersama Cristiano Ronaldo, yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia. Ketajamannya melawan Aljazair menegaskan bahwa Messi masih menjadi ancaman utama bagi lawan-lawannya.

Di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni, Argentina mempertahankan kerangka tim juara dunia dengan pemain-pemain kunci seperti Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, dan Julian Alvarez. Scaloni sendiri berambisi menjadi manajer pertama yang memenangkan Piala Dunia secara beruntun sejak Vittorio Pozzo pada 1938, yang juga berhasil dengan Italia. Sementara itu, Timnas Inggris memiliki peluang untuk melolos ke babak gugur, namun pelatih Thomas Tuchel menunjukkan kekhawatiran karena tiga pemain bintangnya diragukan kehadirannya.

Di tempat lain, pertandingan lain di Grup J juga menarik perhatian, seperti when Portugal dihimpun oleh Kongo, Brasil menumpaskan Haiti 3-0 dengan Vinicius Junior menyamai rekor Pele dan Ronaldo, dan Paraguay melakukan kejutan dengan mengalahkan Turki 1-0 meski bermain dengan 10 pemain. Pertandingan Paraguay versus Turki tersebut memastikan Turki tersingkir dari Grup D. Selain kompetisi, berita lain seperti rumor Bojan Hodak sebagai pelatih Timnas Malaysia, profil Ezra Walian yang kini berpeluang menjadi mesin gol Timnas Indonesia, serta perkembangan Timnas Indonesia di bawah John Herdman yang membuat lawan seperti Qatar dan Jepang waspada, juga menjadi topik hangat.

Berita-berita terkait Piala Dunia 2026, termasuk jadwal dan live streaming untuk laga Brasil vs Haiti, juga tersebar luas. Di luar sepak bola, terjadi berbagai kejadian lokal seperti monitoring terhadap Bahari Tanjung Tembaga di Probolinggo, persoalan relokasi warga Kampung Dok, dan suatu kasus dugaan pidana perbankan yang melibatkan mantan pegawai Bank SMBC Indonesia Cabang Probolinggo. Di wilayah lain, warga di Jalan AA Maramis, Kelurahan Kanigaran, Probolinggo, dibuat resah oleh kemunculan seekor monyet liar yang berkeliaran dalam waktu lately.

Meskipun beragam, inti berita utama masih berfokus pada aksi Piala Dunia 2026, terutama di Grup J yang involve Argentina, Austria, dan dinamika lainnya. Artikel ini juga menyertakan sejumlah topik viral dari VIVA Bola pada Jumat 19 Juni 2026, mencakup berbagai aspek sepak bola global dan lokal, termasuk perkembangan tim-tim Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Dengan banyaknya topik, however, fokus utama tetap pada pertandingan kunci yang akan menentukan kelanjutan turnamen untuk tim-tim di Grup J dan dampak terhadap keseluruhan kompetisi.

Artikel ini menyajikan rangkuman komprehensif dengan​ analisis terhadap strategi tim, penampilan bintang, serta implikasi dari hasil-hasil pertandingan di fase group Piala Dunia 2026





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