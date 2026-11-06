Dudy Purwagandhi dan Yassierli Koordinasi Keselamatan Angkutan Nataru 2026

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sepakat memperkuat sinergi pengawasan keselamatan kerja dalam persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan langkah strategis untuk memastikan keamanan perjalanan masyarakat pada masa libur akhir tahun. Sinergi kuat antara kedua kementerian ini diarahkan untuk mengendalikan risiko kecelakaan dan menjaga ketertiban selama puncak mobilitas puncak perjalanan warga.

Koordinasi Dudy Purwagandhi dan Yassierli di Jakarta

Proses persiapan ini dimulai dengan pertemuan penting yang dilakukan di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi duduk bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membahas kesiapan teknis dan operasional. Fokus utama diskusi adalah bagaimana menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan berkeselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

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Kedua menteri sepakat bahwa koordinasi erat sangat krusial karena aspek keselamatan transportasi memiliki dimensi ketenagakerjaan yang signifikan. Dudy Purwagandhi menekankan bahwa diskusi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan regulasi antara pengendalian lalu lintas dengan standar keselamatan bagi para pekerja transportasi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi kerjasama antar kementerian agar pelaksanaan perjalanan publik berjalan lancar.

Evaluasi Kinerja Angkutan Natal Tahun Baru Sebelumnya

Salah satu agenda kunci dalam pertemuan tersebut adalah tinjauan menyeluruh terhadap evaluasi penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru periode 2025/2026. Data dan temuan dari evaluasi tersebut digunakan secara langsung sebagai bahan pertimbangan utama untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang. Strategi perbaikan ini bertujuan untuk mengatasi celah keamanan yang mungkin terlewatkan pada periode libur sebelumnya.

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Implementasi Kebijakan Wajib Kerja Aman di Sektor Transportasi

Untuk mengurai kepadatan arus mobilitas yang sering memicu kemacetan parah dan potensi kecelakaan, Kementerian Perhubungan mengajukan kebijakan strategis berupa penerapan Wajib Kerja Aman atau WFA. Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan pada tanggal-tanggal tertentu yang telah ditentukan. Langkah ini dirancang khusus untuk mengurangi tekanan terhadap infrastruktur transportasi umum di saat puncak liburan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Posko Terpadu dan Jangka Waktu Operasi Pengawasan

Kementerian Perhubungan merencanakan pembukaan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026/2027 untuk memantau situasi di lapangan secara real-time. Posko terpadu ini akan beroperasi secara resmi dimulai pada tanggal 18 Desember 2026 hingga berakhir pada 6 Januari 2027. Total durasi operasional posko mencapai dua puluh hari yang mencakup seluruh masa puncak arus mudik dan pulang libur.

Komitmen Jangka Panjang Kedua Kementerian

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas hasil diskusi yang sangat baik antara dua kementerian tersebut. Ia mengungkapkan rasa senang karena sinergi ini terus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih aman. Upaya peningkatan keselamatan melalui kebijakan tegas dan pengawasan disiplin di jalan raya menjadi prioritas utama. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan warga selama masa libur akhir tahun.