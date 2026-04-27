Dudung Abdurachman Dilantik sebagai Kepala KSP, Muhammad Qodari Pimpin Bakom RI

Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari . Pelantikan ini berlangsung bersamaan dengan pengangkatan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Prosesi pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Senin, 27 April, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P Nomor Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto memimpin pembacaan sumpah dan jabatan bagi Dudung dan Qodari, menekankan pentingnya kesetiaan pada UUD 1945, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi etika jabatan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Keduanya menandatangani berita acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan para menteri Kabinet Merah Putih. Sebelum mengemban tugas sebagai Kepala KSP, Dudung Abdurachman telah memiliki rekam jejak yang panjang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia sebelumnya dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 22 Oktober 2024. Penunjukan ini mengakhiri masa pensiun Dudung yang diisi dengan kegiatan mengajar dan berbisnis.

Dudung sendiri merupakan purnawirawan TNI yang mengakhiri masa tugasnya sebagai Kasad pada 19 November 2023, setelah mencapai usia 58 tahun. Karier militernya dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1988, dan ia mengawali pengabdiannya di Korps Infanteri TNI AD, khususnya di Batalyon Yonif Raider Khusus 744/Satya Yudha Bakti di Atambua, Nusa Tenggara Timur.

Perjalanan karier Dudung terus menanjak, mencakup berbagai jabatan strategis seperti Komandan Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya, Dandim 0406/Musi Rawas, Dandim 0418/Palembang, Komandan Detasemen Markas TNI, Wakil Gubernur Akmil, Staf Khusus Kasad, Wakil Asisten Teritorial KSAD, Gubernur Akmil, Pangdam V Jaya, dan Pangkostrad. Selama menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung dikenal karena kebijakannya mencopot baliho yang dipasang oleh Front Pembela Islam (FPI).

Puncak kariernya adalah saat ia ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada tahun 2021, sebuah posisi yang ia emban selama hampir dua tahun sebelum memasuki masa pensiun. Pengangkatan Dudung sebagai Kepala KSP merupakan pengakuan atas dedikasi dan pengalaman panjangnya dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jenderal Dudung Dilantik Jadi Kepala KSP, Muhammad Qodari Pindah ke Bakom RIJenderal (Purn) Dudung Abdurrachman resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari. Sementara itu, Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 51 P Nomor Tahun 2026.

Read more »

Dudung Abdurachman resmi dilantik jadi Kepala Staf KepresidenanPresiden Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan dalam upacara pelantikan yang dilaksanakan ...

Read more »

Prabowo Lantik Dudung Abdurachman Jadi KSP, Qodari Geser Jabat Kepala BakomPresiden RI Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan M Qodari di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Read more »

Reshuffle Kabinet: Prabowo Lantik Jenderal Dudung Jadi KSP, Qodari Jabat Kepala BakomPresiden Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurrachman menjadi Kepala KSP. Sementara, Qodari menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Read more »

Profil Dudung Abdurachman, KSP baru pengganti QodariJenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.Pengangkatan tersebut berdasarkan ...

Read more »

Pimpin KSP, Dudung Abdurachman Janji Buka Laporan 24 JamDudung Abdurachman menggantikan Muhammad Qodari yang diangkat menjadi Kepala Bakom Pemerintah RI.

Read more »