Ducati Tidak Akan Mencari Pengganti Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2026

Ducati telah mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada pengganti Marc Marquez pada balapan MotoGP Catalunya 2026. Setelah menjalani dua operasi yang sukses, Marquez akan menjalani pemulihan selama beberapa pekan ke depan. Ia mengalami cedera metatarsal kelima di kaki kanan akibat highside hebat pada balapan MotoGP Prancis pekan lalu. Ia absen di sisa rangakaian GP Prancis dan pada MotoGP Catalunya 2026 akhir pekan ini. Absennya Marquez menimbulkan tanda tanya perihal siapa pengganti dia di tim Ducati Lenovo pada seri Catalunya nanti. Tim pabrikan Merah Borgo Panigale pun akhirnya mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mencari pengganti untuk Marquez. "Tim Ducati Lenovo telah mengkonfirmasi bahwa Marc Marquez, yang menjalani operasi yang sukses pada hari Minggu setelah kecelakaan di Tissot Sprint pada Grand Prix Prancis, tidak akan digantikan akhir pekan ini di Monster Energy Grand Prix Catalunya," demikian MotoGP melaporkan. Juara Dunia bertahan telah memulai pemulihannya setelah menjalani dua kali operasi pada kaki dan bahu kanannya di Madrid. Mengingat waktu yang singkat dari Le Mans ke Barcelona, Francesco Bagnaia akan menjadi satu-satunya pembalap dengan seragam pabrikan Ducati di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol. Baca Juga: Dirumorkan Pindah ke KTM, Fabio Di Giannantonio Buat Tim Valentino Rossi Pilih antara Bulega dan Marini untuk MotoGP 2027

