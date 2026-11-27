Ducati mencari pengganti Marc Marquez yang pensiun, dengan Fermin Aldeguer, Nicolo Bulega, dan Yari Montella sebagai kandidat utama menggantikan kursi MotoGP 2027.

Ducati menghadapi tantangan besar dalam menentukan pengganti Marc Marquez yang resmi mengakhiri karier MotoGP. Keputusan pensiun ini datang di saat tim pabrikan asal Italia sedang bersiap memasuki era baru regulasi mesin 850 cc. Marco Bezzecchi tidak lagi menjadi faktor utama dalam pencarian ini karena posisi Pedr Acosta untuk musim 2027 sudah diamankan. Sekarang, fokus utama beralih pada siapa yang akan mendampingi pembalap muda asal Spanyol tersebut di tim pabrikan resmi.

Prospek Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega

Fermin Aldeguer muncul sebagai nama pertama yang sangat diperhitungkan untuk mengisi kursi kosong di Ducati Lenovo Team. Pembalap berusia muda ini sebenarnya dijadwalkan untuk bergabung dengan VR46 Racing Team setelah meninggalkan Gresini Racing pada musim 2027. Namun, dinamika baru di internal tim mungkin mengubah rencana tersebut secara drastis. Keuntungan utama Aldeguer adalah status kontraknya yang terikat langsung dengan Ducati, bukan hanya tim satelit.

Also read Valentino Rossi Belum Kasih Selamat, Ini Reaksi Marc Marquez

Keterikatan kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi pabrikan Borgo Panigale untuk mempertimbangkan promosi langsung ke tim utama tanpa melalui VR46 terlebih dahulu. Jika skenario ini terealisasi, pasangan pembalap asal Murcia akan menjadi Aldeguer dan Acosta. Kombinasi dua talenta muda Spanyol ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang solid bagi Ducati untuk menghadapi era baru balap dunia. Nicolo Bulega juga menjadi alternatif kuat yang layak diperhitungkan dalam daftar panjang kandidat tersebut.

Nicolo Bulega yang merupakan juara WorldSBK dijadwalkan akan menjalani debut MotoGP pada tahun 2027. Modal penting bagi Bulega adalah keterlibatannya yang aktif dalam pengembangan motor baru Ducati. Selain itu, ia memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan pembalap MotoGP lainnya pada musim depan terkait penggunaan ban Pirelli. Pengalaman teknis ini menjadi nilai tambah signifikan bagi tim pabrikan dalam mencari partner yang memahami karakter mesin secara mendalam.

Advertisement

Peluang Iker Lecuona dan Yari Montella

Iker Lecuona juga berpotensi masuk dalam daftar pembicaraan serius untuk bergabung dengan ekosistem Ducati. Pembalap asal Spanyol ini memperlihatkan performa yang sangat solid ketika beberapa kali mendapatkan kesempatan sebagai pembalap pengganti sepanjang musim 2026. Pengalaman Lecuona di berbagai ajang balap motor internasional menjadi nilai tambah tersendiri bagi manajemen tim.

Jika Ducati memutuskan untuk mempromosikan Aldeguer atau Bulega ke tim pabrikan, Lecuona tetap memiliki peluang untuk mendapatkan tempat di salah satu tim satelit mereka. Hal ini memungkinkan tim untuk tetap mempertahankan talenta lokal yang telah membuktikan kualitasnya di kancah balap profesional. Selain dari dalam tim, nama-nama dari luar seperti Yari Montella juga tengah dipertimbangkan dengan serius.

Yari Montella yang saat ini tampil menjanjikan di ajang WorldSBK mengakhiri musim 2026 di peringkat ketiga klasemen pembalap. Pencapaian tersebut membuat promosi ke tim Aruba.it Racing Ducati terasa sebagai opsi yang sangat layak dipertimbangkan oleh manajemen. Kinerja Montella yang konsisten di kelas superbike menunjukkan potensi besar untuk sukses di kelas utama MotoGP.

Manuel Gonzalez dan Dampak Kecelakaan Mandaluka

Manuel Gonzalez bisa menjadi pilihan menarik lainnya yang berasal dari kelas Moto2. Pembalap ini memiliki peluang besar untuk merebut gelar juara dunia Moto2 di Valencia. Setelah dua musim berturut-turut gagal mendapatkan kursi MotoGP, pensiunnya Marc Marquez kini membuka peluang baru yang sangat lebar baginya untuk kembali ke papan atas.

Advertisement

Kecelakaan di Mandaluka menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan Marc Marquez untuk pensiun dari MotoGP. Insiden tersebut sempat menyebabkan Marquez mengalami gangguan penglihatan ganda yang serius. Kondisi medis ini menjadi faktor kritis yang memaksa legenda balap dunia tersebut mengundurkan diri dari kompetisi tertinggi MotoGP. Kehadiran Marquez yang tidak lagi aktif menciptakan kekosongan besar yang harus segera diisi oleh talenta-talenta baru.