Tes privat MotoGP di Brno akan menjadi momen bersejarah pertama kali pembalap aktif mengendarai motor dengan regulasi baru 850cc. Ducati memilih Marc Marquez dan Fermin Aldeguer, sementara Honda masih dalam dilema dengan Diogo Moreira, Joan Mir, Luca Marini, atau Takaaki Nakagami.

Juara dunia bertahan MotoGP dipastikan mendapat kesempatan pertama menjajal motor generasi 850cc dalam tes privat di Sirkuit Brno , Republik Ceko, Senin mendatang untuk mengumpulkan data penting.

Keputusan menarik karena Ducati hanya memilih dua rider, Marc Marquez dan Fermin Aldeguer, yang dipastikan masih mengendarai Desmosedici musim depan. Tes menjadi tonggak penting pertama kalinya pembalap aktif merasakan motor dengan regulasi baru: kapasitas mesin turun dari 1.000cc menjadi 850cc, ride-height device dihapus, aerodinamika dipangkas, dan ban Pirelli sebagai pemasok tunggal. Karena prototipe dan ban terbatas, setiap pabrikan diperkirakan turunkan dua pembalap, menciptakan dilema besar untuk tim yang akan ganti rider 2027. Honda menghadapi situasi lebih rumit.

Rookie LCR Honda, Diogo Moreira, satu-satunya rider aktif Honda yang dipastikan bertahan hingga 2027, namun peluangnya mengikuti tes belum pasti. Bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, mengaku belum dapat keputusan final dari Honda. Siapkan Diogo untuk tes 850cc, tetapi informasi terakhir menunjukkan dia bukan prioritas HRC. Situasi mengejutkan karena pembalap yang dijadikan proyeksi masa depan seharusnya dapat kesempatan awal mengenal motor baru.

Berbeda dengan Ducati, Honda berpotensi turunkan Joan Mir atau Luca Marini yang diperkirakan meninggalkan tim akhir musim. Test rider Honda, Takaaki Nakagami, juga disebut siap ambil bagian. Di balik arah Kenaikan kapasitas mesin di MotoGP, kabar duka mengguncang dunia larian dengan meninggalnya peserta half marathon JAKIM 2026, Agus Putranadi, setelah mengalami kolaps. Sementara itu, di dunia voli, Kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi ke Liga Korea menjadi kabar paling ditunggu pencinta voli Indonesia.

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