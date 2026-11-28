Ducati Corse bersaing keras mencari pengganti Marc Marquez untuk musim 2027. Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega menjadi kandidat terkuat mengisi kursi kosong di tim utama pabrikan Italia tersebut.

Mundurnya Marc Marquez pada akhir musim 2026 secara langsung mengubah peta persaingan di ajang MotoGP untuk musim mendatang. Langkah pembalap legendaris itu meninggalkan satu posisi vital yang kosong di garasi tim pabrikan utama Ducati untuk tahun 2027. Manajemen Ducati Corse kini menghadapi tantangan besar untuk segera menemukan pendamping yang tepat bagi Pedro Acosta sebelum tes pascamusim di Valencia dimulai pada Selasa, 1 Desember 2026.

Situasi pasar transfer pembalap saat ini sangat ketat karena sebagian besar rider kelas atas telah mengunci masa depan mereka bersama merek rival. Nama-nama besar seperti Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Fabio Quartararo tidak lagi tersedia untuk tim asal Bologna tersebut. Keterbatasan ini memaksa pihak manajemen untuk mencari solusi kreatif dengan menarik bakat dari dalam sistem binaan mereka sendiri atau dari seri balap lainnya yang memiliki potensi tinggi.

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Kandidat Terkuat Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega

Pembalap muda asal Spanyol, Fermin Aldeguer, saat ini menjadi nama yang paling sering disebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan posisi di tim utama. Saat ini ia membela Gresini Racing dan telah mengikat kontrak langsung di bawah naungan Ducati Corse hingga tahun 2028. Sebelumnya, Aldeguer dijadwalkan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, namun kesempatan kasta tertinggi kini terbuka lebar untuknya berduet dengan Acosta.

Juara World Superbike, Nicolo Bulega, juga hadir sebagai kandidat yang sangat kompetitif dan memiliki nilai strategis bagi masa depan tim. Pembalap asal Italia ini telah dikontrak oleh Ducati untuk promosi ke kelas MotoGP di musim 2027. Keunggulan utamanya terletak pada keterlibatannya dalam pengujian motor prototipe Ducati 850cc, sehingga ia sudah memahami karakter ban Pirelli yang akan menjadi standar baru bagi seluruh peserta di musim depan.

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Opsi Transisi Iker Lecuona dan Manuel Gonzalez

Jika strategi menarik bakat muda gagal dijalankan, manajemen tim dapat memilih Iker Lecuona sebagai alternatif yang lebih aman. Pembalap pabrikan Ducati di ajang WorldSBK ini telah membuktikan kualitasnya dengan beberapa kali dipercaya sebagai pengganti darurat di MotoGP sepanjang musim 2026. Pengalaman mendalam Lecuona dalam mengendarai motor Desmosedici di tengah jadwal balapan yang padat menjadikannya sosok yang layak dipertimbangkan untuk stabilitas tim.

Di sisi lain, bintang kelas menengah dari seri Moto2, Manuel Gonzalez, juga terus mencuri perhatian para pengamat motorsport dunia. Ia tengah bertarung sengit memperebutkan gelar juara dunia Moto2 2026 di Valencia dan dinilai sudah memenuhi kualifikasi untuk naik ke kelas utama. Pensiunnya Marquez membuka peluang bagi Gonzalez yang selama dua musim sebelumnya terhambat oleh keterbatasan slot motor untuk memulai karier di tingkat tertinggi.

Dampak Domino bagi Tim VR46 Racing Team

Keputusan final yang diambil oleh manajemen Ducati untuk kursi tim pabrikan nantinya akan memicu efek domino signifikan bagi tim satelit mereka, yaitu VR46 Racing Team. Jika Aldeguer atau Bulega ditarik naik ke tim utama, secara otomatis akan muncul satu kursi kosong di skuad yang dikelola oleh legenda balap Valentino Rossi.

Slot kosong di tim VR46 tersebut diprediksi akan diperebutkan oleh sejumlah pembalap senior yang hingga saat ini belum memiliki kontrak resmi untuk musim 2027. Pengalaman dan kestabilan menjadi kunci bagi pembalap seperti Maverick Vinales, Alex Rins, dan Jack Miller untuk bersaing mengamankan tempat mereka di grid utama MotoGP tahun depan.

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Langkah strategis General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, kini menjadi sorotan utama seluruh dunia balap motor. Pengganti Marquez tidak hanya dituntut untuk mampu bersaing di podium, tetapi juga diharapkan dapat memikul beban tanggung jawab besar sebagai partner bagi Acosta di era regulasi mesin baru. Siapapun yang akhirnya terpilih, namanya akan langsung tercatat sebagai bagian penting dari sejarah dominasi Ducati di kelas premier.