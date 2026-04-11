Dubes Iran Apresiasi Dukungan Tokoh Nasional Indonesia di Tengah Tantangan Geopolitik

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari tokoh-tokoh nasional Indonesia. Ia juga menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini di Iran dan berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia , Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan oleh tokoh- tokoh nasional Indonesia terhadap negaranya. Pernyataan ini disampaikan setelah serangkaian pertemuan intensif yang dilakukan Dubes Boroujerdi dengan berbagai tokoh penting di Indonesia .

Pertemuan-pertemuan tersebut, menurutnya, merupakan wujud nyata dari upaya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang telah diberikan. Dubes Boroujerdi mengungkapkan bahwa dukungan ini sangat berarti, terutama dalam konteks tantangan yang dihadapi Iran di tengah situasi geopolitik yang kompleks. Lebih lanjut, Dubes Boroujerdi menjelaskan bahwa tujuan utama dari kunjungan dan pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan secara langsung ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh para tokoh nasional Indonesia. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri acara peluncuran buku peringatan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Jakarta pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Boroujerdi menekankan pentingnya persahabatan dan kerjasama antara Iran dan Indonesia. Ia juga menyampaikan laporan mengenai situasi terkini di Iran kepada para tokoh yang ditemuinya. Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perkembangan ekonomi, sosial, dan politik, serta tantangan yang dihadapi Iran di tengah tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Dubes Boroujerdi menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuannya tidak hanya terbatas pada mantan presiden dan tokoh agama, tetapi juga melibatkan budayawan dan tokoh-tokoh penting lainnya di Indonesia. Hal ini mencerminkan luasnya jangkauan dukungan yang ia terima dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dukungan ini, menurutnya, sangat penting dalam membantu Iran menghadapi tantangan yang ada dan memperjuangkan perdamaian. Dubes Boroujerdi juga menyoroti pentingnya dialog dan saling pengertian dalam menyelesaikan berbagai konflik dan perselisihan. Ia berharap bahwa kerjasama antara Iran dan Indonesia dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dalam konteks ini, Dubes Boroujerdi juga menyampaikan harapannya untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut akan menjadi kehormatan besar baginya dan akan memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan diplomatik antara kedua negara. Ia berharap bahwa pertemuan tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang dan membawa manfaat bagi kedua negara dan masyarakatnya. Dubes Boroujerdi juga menekankan bahwa Iran sangat menghargai dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Dukungan ini, menurutnya, merupakan cerminan dari semangat persahabatan dan solidaritas yang kuat antara kedua negara. Ia berharap bahwa hubungan persahabatan ini akan terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang





