Duaku polisi terlibat peredaran narkoba di Kaltim: kronologi kasus dan tindakan kepolisian

Artikel ini membahas kronologi kasus dua polisi yang terlibat peredaran narkoba di Kalimantan Timur. Para pelaku ditangkap karena diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Kasus lain melibatkan pembelian etomidate sebagai obat bius yang diperjualbelikan ilegal. Tindakan kepolisian berupa penindakan keras dan proses hukum telah diambil

Bagaimana kronologi kasus dua polisi yang terlibat peredaran narkoba di Kaltim? Dua polisi di Kalimantan Timur ditangkap karena terlibat kasus peredaran narkoba. Pelaku pertama adalah mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Barat Ajun Komisaris Deky Jonathan Sasiang.

Dia ditangkap karena diduga terlibat dalam jaringan narkoba di Kutai Barat yang terhubung dengan bandar narkoba bernama Ishak. Kasus ini ditangani Bareskrim Polri. Kasus lain melibatkan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara Ajun Komisaris Yohanes Bonar Adiguna. Dia terlibat dalam pembelian etomidate yang merupakan obat bius untuk keperluan medis. Peredaran zat ini diatur ketat atau tidak diperjualbelikan bebas...





