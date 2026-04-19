Dua Wanita Dibekuk Terkait Jaringan Koko Erwin: Rekening Penampungan Jadi Kunci

Bareskrim Polri berhasil mengamankan dua wanita, DEH dan L, yang diduga berperan sebagai penyedia rekening untuk menampung dana terkait jaringan narkoba Koko Erwin. Penangkapan dilakukan di Tasikmalaya dan Bekasi, membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia ( Bareskrim Polri ) berhasil membongkar salah satu bagian dari jaringan peredaran narkoba yang dipimpin oleh seorang narapidana bernama Koko Erwin . Dalam operasi yang dilakukan pada pertengahan April 2026, dua orang wanita berinisial DEH dan L berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Keduanya diduga berperan penting dalam penyediaan rekening yang digunakan sebagai sarana penampungan dana hasil kejahatan jaringan tersebut.

Penangkapan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya Polri untuk memberantas peredaran narkoba yang kian meresahkan. Penangkapan pertama dilakukan terhadap DEH pada tanggal 14 April 2026. Lokasi penangkapan berada di Desa Ciampanan, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, DEH ditangkap karena rekening pribadinya terindikasi digunakan sebagai rekening penampungan dana yang berkaitan langsung dengan jaringan Koko Erwin. Rekening tersebut diketahui dikuasai oleh seorang individu bernama Charles Bernado. Proses rekrutmen DEH untuk menyediakan rekening ini terungkap dalam keterangan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso. Disebutkan bahwa Tisna menawarkan kepada DEH untuk membuat sebuah rekening. Sebagai imbalannya, DEH dijanjikan akan menerima sejumlah uang sebesar Rp2 juta. Tawaran ini diduga menjadi motif bagi DEH untuk terlibat dalam aktivitas yang kini membawanya berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian masih terus mendalami peran Tisna dan Charles Bernado dalam jaringan ini serta bagaimana aliran dana tersebut dikelola. Sementara itu, penangkapan terhadap wanita berinisial L dilakukan beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 April 2026. L diringkus di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut penjelasan Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, L awalnya ditawari oleh anaknya untuk membuka sebuah rekening. Janji imbalan yang ditawarkan kepada L adalah sebesar Rp1 juta. Tawaran ini sudah ada sejak sekitar bulan Agustus 2024. Proses yang lebih dalam terungkap dari peran anak L. Ternyata, anak L diminta tolong oleh tetangganya yang bernama Inayah untuk membuka rekening. Alasan yang diberikan Inayah adalah rekening tersebut akan digunakan untuk keperluan usaha jual baju secara daring. Hubungan antara anak L dan Inayah sudah terjalin sejak bulan Mei 2024. Selanjutnya, Inayah bersama dengan suaminya yang bernama Ivan Suryadinata menjemput L dan anaknya. Mereka kemudian pergi bersama untuk membuka dua buah rekening di sebuah bank swasta. Dikarenakan L sebelumnya pernah memiliki rekening namun sudah tidak aktif, maka yang bersangkutan hanya melakukan proses pengaktifan kembali rekening lamanya. Situasi ini menunjukkan adanya modus operandi yang semakin canggih dalam upaya penyalahgunaan rekening oleh jaringan kriminal. Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menambahkan bahwa pihak Kepolisian tidak akan berhenti pada penangkapan dua wanita ini. Polri berencana akan melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan ini. Penyelidikan akan terus dilakukan untuk memetakan secara keseluruhan struktur dan modus operandi jaringan Koko Erwin. Selain itu, Eko juga menyatakan bahwa Polri akan memeriksa sejumlah saksi tambahan untuk melengkapi berkas perkara yang telah berhasil dikumpulkan. Pemeriksaan saksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ilegal yang dilakukan. Dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba, kerja sama antarlembaga dan penyelidikan mendalam menjadi kunci utama. Proses hukum yang adil dan tegas akan diterapkan bagi siapa saja yang terbukti terlibat dalam jaringan ini. Upaya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serupa di masa mendatang dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan rekening untuk kegiatan ilegal. Secara terpisah, Sekretaris NCB Interpol Hubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan bahwa operasi pelacakan terhadap seorang buronan bernama Andre di Negeri Jiran sudah berjalan sejak tanggal 5 Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Polri juga aktif berkoordinasi dengan lembaga internasional untuk mengejar pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Informasi ini juga bisa menjadi petunjuk awal adanya kaitan antara jaringan Koko Erwin dengan buronan Andre, meskipun belum ada konfirmasi langsung mengenai hal tersebut. Fokus utama Bareskrim Polri saat ini adalah mengurai benang kusut jaringan Koko Erwin, namun kerjasama internasional seperti yang dilakukan dalam kasus Andre tetap menjadi prioritas untuk penegakan hukum yang komprehensif. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan narkoba memiliki jaringan yang luas dan kompleks, melibatkan berbagai peran dari para pelakunya, mulai dari bandar, kurir, hingga pihak yang menyediakan fasilitas seperti rekening penampungan. Penangkapan DEH dan L merupakan langkah awal yang krusial untuk membongkar lebih banyak lagi keterlibatan pihak-pihak lain dan memutuskan mata rantai peredaran narkoba ini hingga ke akarnya. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan tidak mudah tergiur oleh tawaran menggiurkan yang berpotensi menyeret pada tindakan ilegal, serta melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya Polri memberantas kejahatan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bareskrim Polri Jaringan Narkoba Koko Erwin Rekening Penampungan Penangkapan

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »