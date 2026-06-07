Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Pencurian Barang Inventaris Karang Taruna Bungur

Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua tersangka terkait pencurian barang inventaris Karang Taruna Kelurahan Bungur. Tersangka berinisial FR dan DI terbukti mengambil alat band, press sablon, dan gitar yang kemudian dijual. Pelaku diduga仍有 pelaku tambahan serta otak di balik aksi. Terkait kasus ini, seorang warga yang melaporkan kehilangan barang juga mendapat ancaman dari lima orang tak dikenal.

Pada Minggu, 7 Juni 2026, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua tersangka dalam kasus pencurian barang inventaris Karang Taruna Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat. Tersangka, yang masing-masing berinisial FR dan DI, terbukti mengambil satu set alat band, alat press sablon, serta gitar yang berada di sekretariat Karang Taruna.

Penetapan ini didasari pada keterangan saksi yang melihat kedua tersangka masuk ke dalam lokasi dan membawa gitar, kemudian menjualnya ke pasar Poncol. Kasat Reskrim AKBP Robby Saputra menyatakan bahwa penyidik masih mendalami peran serta kedua tersangka, termasuk bagaimana cara pengambilan, tempat pemulangan barang, dan penggunaan uang hasil penjualan. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan, baik sebagai pelaku maupun penadah, sekaligus mempertimbangkan kemungkinan ada otak di balik aksi pencurian tersebut.

Sementara itu, Kanit Resmob AKP Rosyid menambahkan bahwa masih ada dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan kepolisian terus bersinergi dengan FKDM untuk segera mengungkap kasus ini. Kasus ini juga menuai respon dari warga setempat. RL (38), warga RW 03 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, yang sebelumnya melaporkan kehilangan barang inventaris Karang Taruna, mendapat ancaman dari lima orang tidak dikenal pada Senin, 25 Mei 2026.

Kronologi menunjukkan bahwa saat RL hendak masuk rumah pada 19 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, lima orang tersebut mendekatinya dan meminta mencabut laporan. Salah satu dari mereka bahkan menempelkan benda mirip pisau dan mengancam akan membunuh jika laporan tidak ditarik. Kejadian ini menyebabkan RL syok dan ia langsung membuat laporan polisi di Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk meng走上前





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Pencurian Karang Taruna Bungur Polres Metro Jakarta Pusat Tersangka FR DI Ancaman

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