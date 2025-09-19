Dua Remaja Tewas Tenggelam di Sungai Cisadane Bogor

Dua remaja berusia 14 tahun, Rizky Saputra alias Raja dan Muhammad Zulfikar, ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cisadane, Bogor. Korban ditemukan berpelukan setelah berenang bersama teman-temannya. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan saat beraktivitas di air.

Dua remaja dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat sedang berenang di Sungai Cisadane , yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor , pada Jumat sore tanggal 19 September 2025. Kejadian tragis ini menyebabkan hilangnya nyawa Rizky Saputra, yang akrab disapa Raja, serta Muhammad Zulfikar. Kedua remaja yang berusia 14 tahun ini ditemukan dalam kondisi yang memilukan, berpelukan di dasar sungai, tidak jauh dari lokasi awal mereka dilaporkan tenggelam.

Penemuan jasad korban ini terjadi setelah upaya pencarian yang intensif dilakukan oleh tim penyelam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Bapak Dimas Tiko Prahadisasongko, memberikan keterangan bahwa kedua jasad korban ditemukan sekitar pukul 20.20 WIB di dasar sungai pada kedalaman sekitar tiga meter. Penemuan jasad dalam posisi berpelukan ini mengisyaratkan adanya upaya saling menolong di antara kedua korban sebelum akhirnya mereka terseret arus dan tenggelam. Bapak Dimas juga menyampaikan bahwa jenazah Rizky Saputra segera diserahkan kepada pihak keluarga di Sindangbarang Pengkolan, Kelurahan Sindangbarang, Kota Bogor, sementara jenazah Muhammad Zulfikar diserahkan kepada keluarga di Gang Asikin, Kelurahan Cilendek Timur, Kota Bogor. Setelah proses evakuasi yang berhasil dilakukan, kedua jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka masing-masing untuk selanjutnya dimakamkan. \Kronologi kejadian tenggelamnya kedua remaja ini diungkapkan berdasarkan keterangan dari tiga orang teman korban yang juga berada di lokasi kejadian. Menurut keterangan Bapak Dimas, awalnya mereka sedang bermain di sekitar sungai. Kemudian, Rizky Saputra dan Muhammad Zulfikar memutuskan untuk berenang di Sungai Cisadane sekitar pukul 16.00 WIB, sementara ketiga teman mereka memilih untuk bermain di tepi sungai. Awalnya, kedua korban terlihat berenang bolak-balik menyeberangi sungai, dari tepi ke tepi. Namun, tragedi tak terduga terjadi ketika mereka hendak kembali ke arah teman-temannya. Diduga kuat, arus sungai yang cukup deras pada saat itu, menyeret kedua remaja tersebut. Salah seorang teman korban yang menyaksikan kejadian tersebut segera berupaya memberikan pertolongan. Teman korban sempat berhasil meraih tangan salah satu korban, namun karena kuatnya arus sungai, genggaman tangan tersebut terlepas. Upaya pertolongan terus dilakukan oleh dua teman lainnya dengan mencari batang bambu untuk membantu. Namun, saat mereka berusaha memberikan pertolongan, kedua korban sudah tidak lagi terlihat di permukaan air dan dinyatakan tenggelam. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian ketika beraktivitas di sekitar sungai, terutama bagi anak-anak dan remaja. \Tragedi ini tentu saja meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan teman-teman korban. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya yang ada di lingkungan sekitar, terutama di area perairan seperti sungai dan danau. Peristiwa ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak dan remaja saat mereka bermain di luar ruangan. Selain itu, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan fasilitas keselamatan dan keamanan di area-area publik yang berpotensi menimbulkan bahaya, seperti menyediakan rambu-rambu peringatan, pelampung, atau bahkan petugas keamanan yang berjaga. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah hal yang paling utama. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Pihak BPBD dan instansi terkait terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga korban serta memastikan penanganan kejadian ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan dapat mengambil pelajaran dari tragedi ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Upaya preventif dan edukasi terkait keselamatan di air perlu terus digencarkan agar masyarakat lebih waspada dan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat





