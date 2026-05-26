Dua Pria Ditangkap Terkait Kasus Peredaran Ganja

Dua pria, AA dan AAU, ditangkap terkait kasus peredaran ganja. Kasus ini bermula dari laporan warga soal aktivitas mencurigakan di Jalan Almakmur Kebalen, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada Rabu, 20 Mei 2026. Polisi menyita satu bungkus kertas nasi berisi ganja dengan berat bruto 27,41 gram serta satu unit telepon genggam dari AA. Saat diperiksa, AA mengaku mendapat ganja dari pria lain berinisial AAU. Pengembangan langsung dilakukan ke rumah AAU di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi menggeledah seisi rumah, termasuk di bagian luar. Sebuah drum berwarna biru mencuri perhatian. Saat dicek, ditemukan 18 bungkus kertas nasi berisi ganja dengan total berat bruto 79,76 gram. Ganja ada di dalam tumpukan pakan ikan. Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Arie Purwanto mengatakan dua terduga pelaku ditangkap bersama barang bukti ganja yang sudah dipaketkan. Kasus ini disusul laporan masyarakat yang membantu pengungkapannya. Terima kasih kepada warga yang melapor. Kami langsung merespons dan menindaklanjuti hingga terduga pelaku diamankan.

