Dua Pria Ditangkap Polda Jatim Bawa Bom Molotov saat Aksi di Surabaya

Polda Jawa Timur menangkap dua pria berinisial MVK dan VS yang diduga membawa bom molotov saat aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing Surabaya.

Polda Jawa Timur menangkap dua pria yang diduga membawa bom molotov saat aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, pada Selasa petang. Kedua pria tersebut berinisial MVK dan VS, berusia sekitar 24 tahun, dan keduanya merupakan warga Surabaya.

Penangkapan dilakukan setelah personel Satuan Tugas Preventif Strike Polda Jatim mencurigai gerak-gerik keduanya di sisi barat Monumen Bambu Runcing. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan bahwa kedua pria itu diamankan ketika berada di area tempat masyarakat menyampaikan aspirasi.

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Rincian Temuan Bom Molotov di Lokasi Aksi

Petugas menemukan satu benda yang diduga bom molotov saat mengamankan MVK dan VS di lokasi kejadian. Benda tersebut berupa satu botol berisi cairan yang diduga bahan bakar jenis pertamax.

Botol itu juga dilengkapi sumbu yang diduga berasal dari potongan kain celana salah satu orang yang diamankan. Abast menjelaskan temuan tersebut kepada awak media sebagai bagian dari hasil pemeriksaan awal petugas di lapangan.

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Perencanaan Aksi dan Rute Kedua Pria

Berdasarkan pendalaman awal, MVK dan VS diduga telah merencanakan aksi tersebut sebelum datang ke Monumen Bambu Runcing. Keduanya diduga sudah menyiapkan perlengkapan sejak awal sebelum bergerak menuju lokasi.

MVK dan VS berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah seorang rekannya untuk merakit bom molotov. Setelah benda tersebut selesai dirakit, keduanya meninggalkan sepeda motor di rumah temannya.

Dari rumah rekannya, keduanya berjalan kaki menyusuri Jalan Embong Kenongo menuju lokasi aksi. Ketika melihat kedatangan petugas, MVK dan VS sempat berusaha melarikan diri, tetapi keduanya tetap berhasil diamankan.

Pengakuan Awal Dua Pria Bom Molotov

Berdasarkan pengakuan awal, Abast menyatakan bahwa MVK dan VS sengaja membawa bom molotov untuk memicu kerusuhan saat masyarakat menyampaikan aspirasi. Pernyataan tersebut masih berasal dari keterangan awal yang disampaikan kepada petugas.

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Hingga berita ini ditulis, sumber yang tersedia belum memuat informasi mengenai jerat pasal yang dikenakan maupun jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap MVK dan VS. Polda Jatim memastikan pendalaman kasus masih berlangsung untuk mengungkap seluruh rangkaian perencanaan aksi tersebut.