Dua Personel Indonesia Terima Medali Dag Hammarskjöld dari PBB

PBB memberikan Medali Dag Hammarskjöld secara anumerta kepada 68 personel penjaga perdamaian, termasuk dua dari Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka dalam menjaga perdamaian dunia.

PBB akan memberikan penghargaan tertinggi, Medali Dag Hammarskjöld , kepada 68 personel penjaga perdamaian yang gugur dalam tugas, termasuk dua personel Indonesia . Kopral Dua Eko Prambudi Santoso dari TNI yang bertugas di Misi Stabilisasi Organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) dan Brigadir Polisi Kepala Sri Widodo dari Polri yang bertugas di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) akan menerima penghargaan secara anumerta.

Keduanya gugur dalam tugas pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Pusat Informasi PBB di Jakarta pada Jumat, 29 Mei. Selain mereka, 59 personel lainnya yang meninggal dunia sepanjang tahun lalu juga akan dianugerahi medali yang sama. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan meletakkan karangan bunga untuk mengenang hampir 4.500 penjaga perdamaian yang telah kehilangan nyawa sejak misi perdamaian PBB pertama dibentuk pada 1948.

Medali Dag Hammarskjöld merupakan penghargaan tertinggi bagi personel militer, polisi, dan sipil yang gugur saat bertugas dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Indonesia merupakan salah satu kontributor utama bagi operasi penjaga perdamaian PBB dan saat ini menempati posisi keenam terbesar di dunia dengan mengirimkan hampir 2.000 personel, termasuk 156 perempuan, ke berbagai misi seperti di Abyei, Republik Afrika Tengah, Siprus, Republik Demokratik Kongo, Lebanon, Sudan Selatan, dan Sahara Barat.

Tahun ini, Indonesia juga kehilangan empat penjaga perdamaian yang bertugas di Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) di tengah konflik Israel-Hizbullah. Sesuai mekanisme PBB, mereka akan menerima Medali Dag Hammarskjöld pada upacara peringatan tahun depan. Saat ini, lebih dari 50.000 personel dari 118 negara bertugas dalam 11 misi penjaga perdamaian PBB di berbagai kawasan konflik.

Di tengah meningkatnya kompleksitas konflik global dan keterbatasan sumber daya, operasi penjaga perdamaian PBB tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi warga sipil, mendukung proses politik, memantau gencatan senjata, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Dalam pesannya, Guterres menegaskan pentingnya menghormati jasa para penjaga perdamaian yang telah gugur dan memperkuat dukungan terhadap operasi perdamaian PBB. Pada Hari Internasional Penjaga Perdamaian PBB yang diperingati setiap 29 Mei, kita menghormati para penjaga perdamaian dan menegaskan kembali tanggung jawab bersama untuk mendukung kerja mereka.

Hari ini dipilih untuk mengenang pembentukan misi perdamaian pertama PBB, United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), pada 29 Mei 1948. Indonesia sebagai anggota PBB terus berkomitmen mengirimkan personel terbaiknya untuk menjaga perdamaian dunia. Pengabdian para penjaga perdamaian Indonesia menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap stabilitas global. Meskipun tugas ini penuh risiko, semangat untuk berkontribusi dalam perdamaian tidak pernah padam.

Penghargaan Medali Dag Hammarskjöld adalah bentuk pengakuan internasional atas pengorbanan mereka. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. PBB berharap agar negara-negara anggota terus mendukung misi perdamaian baik secara personel maupun pendanaan. Dengan kerja sama internasional, perdamaian dunia dapat terwujud. Para penjaga perdamaian adalah pahlawan yang layak dikenang sepanjang masa





