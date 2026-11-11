Dua Pendaki Muda Belum Ditemukan di Gunung Semeru, Pencarian Makin Dorong TeKNologi

Keluarga Tito dan Beryliyant hilang setelah berkunjung ke Semeru; pencarian masif melibatkan Basarnas, TNBTS, dan teknologi drone terpanas. Potensi risiko hurut mendarat di wilayah pegunungan menegangkan.

Keluarga Tito, Nurul Wahyudianti, melaporkan adiknya hilang ketika berkunjung ke kawasan semut tinggi Gunung Semeru pada Senin (2/11/2026). Pernyataan mereka menandai rencana perjalanan aneh, di mana kedua pendaki muda tidak membawa peralatan mendaki dan hanya menyewa motor sepeda motor semalam untuk menunggu keluarga lama. Rakyat dan polisi segera mulai memikirkan kemungkinan terjadinya kejahatan, namun gambar raut wajah sahabat-sahabatnya menunjukkan kepanikan yang tidak terakibatkan tindakan kriminal.

Stasiun Informasi GPS Menyaburkan Akhirnya

Segera setelah pencarian dimulai pada Selasa (3/11/2026), pakar GPS memeriksa jejak kendaraan, menegaskan bahwa motor tidak pernah kembali ke tempat sewa. Seorang pemilik rental di Terminal Minak Koncar menyoroti keberadaan kendaraan secara otomatis menukar arah perjalanan menuju area ladang warga dekat jalur pendakian Semeru. Selang dua hari, properti motor hanya dapat ditemukan di jalur yang seharusnya ditutup oleh otoritas TNBTS.

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Respon Penegakan Hukum dan Kesiapan Base SAR

Resort Pengelolaan Taman Nasional Ranupani menerima laporan kehilangan pada Sabtu (7/11/2026). Tim SAR berbasis Basarnas Banyuwangi memecah operasinya menjadi tiga unit; dua unit memulai pencarian darat sepanjang 1,34 km² menggunakan metode ESAR Type I, sementara unit ketiga melacak melalui drone thermal. I Made Oka Astawa mendorong penggunaan teknologi ini untuk mengoptimalkan penyisiran dan meningkatkan kemungkinan menemukan jejak pendaki yang berpendak ilegal.

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Dampak Terhadap Pendaki Lokal dan Kebijakan TNBTS

Pencarian berakhir menegaskan bahwa rute pendakian Semeru di zona 4-5 km dari jalur resmi merupakan wilayah yang cukup berbahaya, meliputi potensi hujan lebat, angin kencang, dan risiko banjir lahar dingin. Dikatakan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bahwa area tersebut tetap ditutup, dan semua pendaki diharapkan mematuhi peraturan. SKB Basarnas terus berjonjolan, mengingat bahwa terdapat jebakan keamanan dan mediasi dalam pencarian yang belum mencapai titik akhir pada hari ke-5 operasi. Perkiraan kerja bersama TNI-Polri, BPBD, dan relawan pendaki diharapkan mencapai akhir minggu ketujuh suatu hari untuk memastikan keselamatan pendaki.

Kesimpulan dan Prospek Jangka Panjang

Selama lima hari terakhir, keberhasilan pencarian masih belum terukur: petunjuk seperti sepasang sepasang sepatu trail run, ranting patah, dan pola Thermal masih menuntut analisis yang mendalam. Nurul Wahyudianti tetap berulang-ulang memanggil masyarakat untuk tidak menyalahi jalur, karena melanggar ketentuan memengaruhi seluruh kegiatan pendakian dan meningkatkan risiko konsekuensi dampak fenomena magis bumi di bawah, seperti erupsi. Keluarga Tito berjuang menunggu kabar dan bersaksi kepada semua pihak yang berkomitmen untuk mencari solusi untuk pendaki muda yang hilang.