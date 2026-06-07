Dua Pelaku Penjahat Diringkus, Motif Dendam Akibat Intimidasi Ungkap Kasus Pembunuhan Pedagang Cilok di Tangerang

Polisi mengungkap bahwa rasa sakit hati dan intimidasi menjadi pendorong utama pembunuhan pedagang cilok berusia 33 tahun di Cikupa. Dua tersangka, MS (17) dan ayahnya BT (41), ditangkap di Terminal Pasar Rebo setelah upaya pelarian ke Salatiga. Forensik menemukan delapan luka sabetan serta memar, menegaskan sifat brutal aksi tersebut.

Polisi berhasil mengungkap motif di balik pembunuhan seorang pedagang cilok berusia 33 tahun di Kabupaten Tangerang , yang jasadnya ditemukan pada Selasa 2 Juni di sebuah kontrakan di Desa Pasir Gadung, Cikupa.

Penyelidikan intensif mengidentifikasi dua tersangka, yakni seorang remaja berusia 17 tahun bernama MS dan ayahnya yang berusia 41 tahun, BT. Kedua pelaku ditangkap di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada hari Jumat 5 Juni saat mereka tengah bersiap melarikan diri ke Salatiga, Jawa Tengah. Penangkapan ini menjadi titik terang dalam proses hukum setelah kasus tersebut menggegerkan warga setempat.

Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cikupa, Ipda Syaiful Rusdiansyah, motivasi utama pembunuhan tersebut adalah rasa sakit hati dan dendam yang dipicu oleh intimidasi serta tuntutan uang yang dilakukan korban terhadap pelaku. MS mengaku bahwa sejak lama ia sering diperlakukan secara menindas dan diminta mengeluarkan uang oleh korban. Rasa frustasi tersebut memunculkan niat membunuh, yang kemudian direncanakan bersama ayahnya.

Sebelum melakukan aksi, MS sempat memberitahukan hal itu kepada sang ayah, yang kemudian bersama‑sama datang ke kontrakan korban dan melancarkan serangan brutal. Tim forensik dari Polres Tangerang dan RSUD Balaraja melakukan otopsi terhadap jasad korban. Hasil pemeriksaan mengungkap delapan luka sabetan tajam dengan variasi ukuran serta beberapa memar yang menandakan penggunaan senjata tumpul. Luka‑luka tersebut menunjukkan pola serangan berulang dan kekerasan yang ekstrem.

Penyelidik juga menginterogasi sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti lain yang menguatkan keterlibatan kedua tersangka. Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menekankan pentingnya mengungkap seluruh fakta demi keadilan bagi korban dan keluarga. Kasus ini menjadi peringatan serius tentang bahaya konflik personal yang tidak terselesaikan, yang dapat berujung pada tindakan kekerasan fatal. Pemrosesan hukum terhadap MS dan BT kini sedang berjalan.

Kedua pelaku akan menjalani proses peradilan dengan tuduhan pembunuhan berencana. Pihak kepolisian terus menggali informasi tambahan guna memastikan semua aspek kasus terungkap secara menyeluruh, termasuk motif pribadi, modus operandi, dan jaringan dukungan yang mungkin terlibat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya menahan emosi dan mencari penyelesaian damai atas sengketa pribadi. Kasus pembunuhan pedagang cilok ini menegaskan bahwa tindakan intimidasi dan tekanan finansial dapat memicu reaksi berbahaya bila tidak ditangani secara tepat.

Pemerintah daerah bersama lembaga keamanan berkomitmen untuk memperketat pengawasan atas konflik antar‑warga serta meningkatkan edukasi tentang penyelesaian sengketa secara damai. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang dan rasa aman kembali terjaga di masyarakat Tangerang





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Pembunuhan Cilok Tangerang Intimidasi Dendam

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