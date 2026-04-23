Dua Pejabat Kota Medan Didakwa Korupsi Medan Fashion Festival

Dua kepala dinas di Kota Medan, Benny Iskandar Nasution dan Erwin Saleh, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Medan Fashion Festival (MFF) tahun 2024 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1 miliar. Kasus ini juga melibatkan Direktur CV Global Mandiri dan Kabid Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan.

Dua pejabat tinggi di Kota Medan , Sumatera Utara, kini menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Medan Fashion Festival (MFF) tahun 2024. Kasus ini mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan mengajukan dakwaan terhadap Benny Iskandar Nasution, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan , serta Erwin Saleh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan .

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi ini mencapai angka fantastis, yaitu Rp1 miliar. Dakwaan dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis, 23 April 2026, menarik perhatian publik dan media. Menurut JPU Fauzan Irgi Hasibuan, Benny Iskandar Nasution saat pelaksanaan MFF menjabat sebagai Sekretaris Diskop Perindag Medan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bersama Erwin Saleh, keduanya diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1 miliar.

Selain kedua pejabat dinas tersebut, terdapat dua terdakwa lainnya yang juga turut diadili dalam berkas terpisah, yaitu Mhd Hamdani, Direktur CV Global Mandiri, dan Anwar Syarif, Kepala Bidang (Kabid) Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan yang juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). MFF tahun 2024 sendiri diselenggarakan oleh Diskop UKM Perindag Kota Medan di Hotel Santika Premiere Medan dengan nilai kontrak sebesar Rp4,85 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan.

JPU mendakwa para terdakwa dengan pasal-pasal berlapis, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, dakwaan alternatif kedua menjerat para terdakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal-pasal ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik. Setelah mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU, tiga terdakwa, yaitu Benny Iskandar Nasution, Erwin Saleh, dan Anwar Syarif, menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak membantah dakwaan yang diajukan terhadap mereka. Namun, Mhd Hamdani, melalui penasihat hukumnya, mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan jaksa.

Hakim Ketua Sulhanuddin kemudian memutuskan untuk menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa Hamdani dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota keberatan secara tertulis pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Senin, 27 April 2026. Agenda sidang lanjutan tersebut adalah mendengarkan dan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Hamdani. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat pemerintah daerah dan berpotensi merusak citra pemerintahan Kota Medan.

Penegakan hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Proses hukum ini akan terus berjalan hingga mencapai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Publik berharap agar kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan para pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku





