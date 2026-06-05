Dua Orang Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Truk Kontainer di Karawang

Dua orang meninggal dunia dalam peristiwa pohon tumbang menimpa truk kontainer peti kemas di jalan Lingkar Tanjungpura Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (5/6) sore. Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyampaikan bahwa peristiwa pohon tumbang itu terjadi setelah truk kontainer dikemudikan Engkus Kusnadi bergerak dari bahu jalan ke badan jalan di ruas jalan Lingkar Tanjungpura Karawang.

Dua orang meninggal dunia dalam peristiwa pohon tumbang menimpa truk kontainer peti kemas di jalan Lingkar Tanjungpura Kabupaten Karawang , Jawa Barat , Jumat (5/6) sore. Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyampaikan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, peristiwa pohon tumbang itu terjadi setelah truk kontainer dikemudikan Engkus Kusnadi bergerak dari bahu jalan ke badan jalan di ruas jalan Lingkar Tanjungpura Karawang.

Saat melintas, tiba-tiba bagian ujung peti kemas truk kontainer B 9577 UEH itu menyangkut dahan pohon, hingga membuat pohon tersebut roboh dan menimpa bagian kabin kendaraan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi atas nama Engkus Kusnadi dan seorang penumpang perempuan identitasnya masih dalam proses pendataan dilaporkan meninggal dunia. Kedua korban telah dievakuasi ke RSUD Karawang untuk penanganan lebih lanjut, kata Cep Wildan di Karawang, Jumat (5/6), demikian dikutip dari Antara.

Selain mengakibatkan dua orang meninggal dunia, peristiwa itu juga mengakibatkan kemacetan di ruas Jalan Lingkar Tanjungpura Karawang, karena batang pohon yang tumbang melintas di ruas jalan itu. Cep Wildan menyampaikan, saat ini Satlantas Polres Karawang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas peristiwa itu, dengan memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan pencarian rekaman CCTV di sekitar lokasi guna melengkapi proses penyidikan.

Atas peristiwa itu, Cep Wildan mengimbau agar pengemudi kendaraan besar lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama saat melintas di jalur terdapat pepohonan dengan ruang bebas terbatas. Kami turut berduka cita atas peristiwa ini. Keselamatan berkendara harus menjadi prioritas utama, termasuk memperhatikan potensi bahaya di sekitar jalur yang dilalui. Satlantas Polres Karawang akan melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh faktor penyebab kecelakaan ini dapat dipahami dan dihindari di masa depan





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Kecelakaan Lalu Lintas Truk Kontainer Pohon Tumbang Kabupaten Karawang Jawa Barat

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