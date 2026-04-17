Dua Laporan Terhadap Feri Amsari Masuk Polda Metro Jaya Terkait Unggahan Kontroversial

Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan terkait unggahan yang diduga mengandung unsur pidana. Salah satu laporan secara spesifik mencantumkan Feri Amsari sebagai terlapor. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unan), Padang, Sumatera Barat, melalui salah satu pakar hukumnya, Feri Amsari , kembali menjadi sorotan publik terkait laporan yang diterima oleh Polda Metro Jaya .

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi penerimaan dua laporan yang berbeda namun terkait objek perkara yang sama. Laporan pertama tercatat pada Kamis, 16 April 2026, pukul 16.45 WIB, diajukan oleh pelapor berinisial RMN. Sehari kemudian, tepatnya pada Jumat, 17 April 2026, pukul 11.24 WIB, laporan kedua diterima dari pelapor berinisial MIS.

Kedua laporan tersebut diduga melanggar Pasal 264 dan 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Budi Hermanto menyatakan bahwa penerimaan laporan ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang memenuhi unsur awal, yaitu dugaan tindak pidana, adanya saksi, dan barang bukti.

Para pelapor tidak hanya sekadar membuat laporan, tetapi juga telah menyerahkan berbagai barang bukti pendukung, seperti tangkapan layar dan flashdisk yang berisi materi unggahan yang menjadi pokok persoalan. Namun, Budi menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan. Penyidik akan melakukan pendalaman yang komprehensif terhadap isi unggahan tersebut untuk memastikan apakah unsur pidana benar-benar terpenuhi atau tidak.

Penyelidik dan penyidik akan mendalami struktur pasal pidana yang relevan, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan menganalisis barang bukti yang ada untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana. Saat ini, satu dari dua laporan yang masuk telah secara jelas menyebutkan nama Feri Amsari sebagai terlapor. Sementara itu, laporan lainnya masih dalam tahap penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak terlapor yang sebenarnya.

Komitmen Polda Metro Jaya dalam menangani perkara ini adalah dengan menjunjung tinggi profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pihak kepolisian juga secara tegas membuka ruang bagi publik untuk dapat memantau perkembangan kasus ini.

Budi Hermanto menambahkan, pihaknya menyadari adanya perhatian publik terhadap kasus ini. Pengamanan dan pelayanan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya selalu dilakukan secara humanis. Pernyataan ini disampaikan sejalan dengan adanya aksi yang mungkin terjadi di depan markas kepolisian, yang menunjukkan bahwa tuntutan terkait laporan polisi terhadap terlapor FA akan segera ditindaklanjuti. Ia kembali menekankan, 'Kami pasti memahami situasi publik, tapi ingat, Polda Metro Jaya dalam menangani pasti secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Dan kami buka ruang bagi teman-teman sekalian, bagi masyarakat untuk bisa meng-update perkembangan perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.'

Pernyataan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses penyidikan, sekaligus menepis segala spekulasi yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Penanganan kasus yang melibatkan Feri Amsari ini diharapkan dapat menjadi preseden baik dalam penegakan hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, meskipun memiliki kapasitas sebagai pakar konstitusi.

Fokus utama adalah pada pembuktian unsur pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini mencerminkan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, dan setiap dugaan pelanggaran harus diusut tuntas demi tegaknya keadilan. Harapan masyarakat adalah agar proses ini berjalan adil dan transparan, sesuai dengan janji kepolisian untuk membuka ruang bagi publik memantau perkembangannya.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya berhati-hati dalam menyampaikan pendapat atau membuat unggahan di ruang publik, agar tidak melanggar batas-batas hukum yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi pidana bagi diri sendiri maupun pihak lain yang dirugikan. Perjalanan kasus ini akan terus dipantau perkembangannya oleh publik dan media





