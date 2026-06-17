Dua Korban Penembakan di Rumah Sakit Wilmington, AS, Penyelidikan Masih Berlangsung

Kepolisian Wilmington, Delaware,konfirmasi insiden penembakan di Rumah Sakit Wilmington yang menewaskan dua orang. Video menunjukkan evakuasi massa dan respons polisi. Polisi menduga pelaku adalah pegawai rumah sakit. Penyelidikan intensif dengan isolasi area dan penyisiran gedung masih berlangsung, tanpa rincian identitas korban atau motif.

Kepolisian Wilmington , Delaware, Amerika Serikat, mengonfirmasi bahwa dua orang menjadi korban penembakan dalam insiden yang terjadi di Rumah Sakit Wilmington pada Selasa (16/6/2026). Sebuah video merekam detik-detik saat insiden penembakan berlangsung.

Dalam rekaman tersebut, sejumlah karyawan, pasien, dan pengunjung rumah sakit terlihat berjalan keluar gedung secara berurutan sambil mengangkat kedua tangan saat proses evakuasi dilakukan. Hingga kini, aparat masih melakukan penyelidikan intensif terkait peristiwa tersebut dengan melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum. Petugas kepolisian dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan adanya suara tembakan di dalam rumah sakit. Pihak berwenang kemudian mengisolasi area rumah sakit dan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap gedung untuk memastikan situasi aman serta mencari informasi terkait pelaku maupun motif penembakan.

Rekaman udara yang beredar memperlihatkan sejumlah orang meninggalkan gedung rumah sakit dalam satu barisan dengan tangan terangkat, sementara petugas bersenjata memasuki lokasi. Menurut laporan ABC, polisi menduga seorang pegawai rumah sakit menembak dua rekan kerjanya dalam insiden tersebut. Kepala Petugas Administrasi Departemen Kepolisian Wilmington, David Karas, mengatakan kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan aktif. Saat ditanya mengenai tersangka, Karas enggan memberikan komentar lebih lanjut.

Polisi juga belum merilis identitas korban maupun rincian kondisi mereka karena proses penyelidikan masih berlangsung. Salah seorang pemandu pasien di rumah sakit, Brian Peffer, mengaku mendengar suara tembakan saat berada di ruang gawat darurat. Ia juga melihat salah satu korban dievakuasi menggunakan ambulans. Dalam pernyataannya, kepolisian menegaskan situasi tetap terkendali dan aman, sementara penyelidikan terhadap insiden penembakan tersebut terus berlanjut





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penembakan Rumah Sakit Wilmington AS Kepolisian Penyelidikan Korban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Piala Dunia 2026 dan Ancaman Ebola: Kesiapsiagaan Rumah Sakit di AS, Meksiko, dan KanadaArtikel ini membahas potensi risiko penyebaran ebola selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada meski dikategorikan sangat rendah. Wabah ebola di Republik Demokratik Kongo masih berlangsung dengan ratusan kasus baru. Artikel ini menjelaskan persiapan rumah sakit, pelatihan tenaga kesehatan, serta langkah-langkah pembatasan visa yang telah diambil untuk mencegah transmisi penyakit menular lain seperti Covid-19 dan influenza dalam event dengan 6,5 juta peserta.

Read more »

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman Jenguk Haji Bolot di Rumah SakitTabloid Bintang

Read more »

Update Gempa Sigi: 787 Rumah Rusak, 1 Tewas dan 55 Warga LukaSebanyak 707 rumah mengalami rusak ringan, 68 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat.

Read more »

Istri Ceritakan Detik-detik Haji Bolot Drop hingga Dilarikan ke Rumah Sakit Akibat Alami Serangan JantungNurhayati selaku istri menceritakan momen saat komedian senior Haji Bolot mengalami drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit di momen Lebaran Idul Adha 2026.

Read more »