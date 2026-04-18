Pertamina International Shipping (PIS) sedang mempersiapkan dua kapal tanker raksasa, Pertamina Pride dan Gamsunoro, untuk kembali berlayar melintasi Selat Hormuz. Keputusan ini diambil setelah pemerintah Iran mengumumkan pembukaan kembali jalur laut tersebut selama gencatan senjata di Lebanon berlangsung. PIS telah melakukan berbagai persiapan matang, termasuk penyusunan rute aman, identifikasi risiko, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri RI dan otoritas pelabuhan setempat, demi memastikan keselamatan awak kapal dan kelancaran operasional.

Ilustrasi - Kapal tanker raksasa Pertamina Pride berlayar untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar nasional. ANTARA/HO- Pertamina . Pertamina International Shipping (PIS) tengah melakukan persiapan matang untuk dua kapal tanker raksasanya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, yang sebelumnya tertahan di Selat Hormuz . Keputusan ini menyusul pengumuman dari pemerintah Iran yang menyatakan bahwa jalur laut strategis tersebut kini dibuka sepenuhnya, seiring dengan adanya gencatan senjata.

Pejabat Sementara Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengkonfirmasi kesiapsiagaan perusahaan untuk memastikan kedua kapal tersebut dapat segera kembali berlayar dengan aman. “Kami siaga melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz,” ujar Vega Pita saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta pada Sabtu. Persiapan yang dilakukan PIS mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari penyusunan rute pelayaran yang paling efisien dan aman, identifikasi mendalam terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi, hingga pemanfaatan navigasi elektronik terkini. Selain itu, PIS juga telah menyiapkan rencana kontingensi yang komprehensif sebagai langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak terduga. Perusahaan actively menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses ini. Koordinasi intensif tengah dilakukan PIS dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Kemlu RI berperan penting dalam membantu komunikasi melalui jalur diplomatik dengan otoritas terkait di Iran, memastikan informasi yang akurat dan dukungan yang diperlukan tersedia. Selain itu, PIS juga terus berkomunikasi secara proaktif dengan perusahaan asuransi, manajemen kapal, pemilik kargo, serta otoritas pelabuhan setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Vega Pita menekankan bahwa prioritas utama perusahaan adalah keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal itu sendiri beserta seluruh muatan berharga yang dibawanya. Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab besar PIS dalam setiap operasionalnya di jalur pelayaran internasional yang kompleks. Sebelumnya, pada Jumat (17/4), Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengumumkan bahwa lalu lintas komersial dan perkapalan di Selat Hormuz akan dibuka secara penuh selama periode gencatan senjata di Lebanon berlangsung. Pengumuman ini disambut baik oleh berbagai pihak yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut. "Mengingat gencatan senjata di Lebanon, lalu lintas bagi semua kapal komersial di Selat Hormuz dinyatakan dibuka sepenuhnya selama waktu gencatan senjata yang tersisa," kata Araghchi melalui platform media sosial X. Ia menambahkan bahwa pembukaan jalur perkapalan ini dilakukan sesuai dengan koordinasi yang telah diumumkan oleh otoritas pelabuhan dan kemaritiman Republik Islam Iran. Kabar baik ini diharapkan dapat memulihkan kelancaran arus perdagangan global yang sempat terganggu. Informasi dari situs pelacak perjalanan kapal, Vessel Finder, hingga pekan lalu menunjukkan bahwa kedua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih terdeteksi berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terlihat berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, kedua kapal ini diharapkan dapat melanjutkan perjalanan mereka sesuai rencana tanpa hambatan lebih lanjut. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling vital di dunia, menjadi titik penghubung antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Lokasinya yang strategis menjadikannya jalur utama untuk transportasi minyak mentah dan produk minyak dari negara-negara produsen di Timur Tengah ke pasar global. Gangguan atau penutupan jalur ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap pasokan energi global dan stabilitas pasar minyak dunia. Oleh karena itu, pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Iran merupakan perkembangan positif yang sangat dinantikan oleh industri pelayaran dan energi internasional. PIS, sebagai salah satu pemain utama dalam logistik energi, sangat bergantung pada kelancaran operasional di jalur ini untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nasional Indonesia dan mendukung rantai pasok global. Kesiapan PIS dalam menghadapi dinamika geopolitik dan memastikan kelancaran pelayaran menunjukkan profesionalisme dan komitmen perusahaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan maritim terpercaya. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamina Selat Hormuz Kapal Tanker Iran Pelayaran Internasional

United States Latest News, United States Headlines

