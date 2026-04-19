Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz Akibat Ketegangan Keamanan

Dua kapal tanker PT Pertamina International Shipping (PIS), yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz akibat situasi keamanan yang belum kondusif. PIS terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan awak kapal, kapal, dan muatan.

Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih tertahan di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melanjutkan perjalanan melintasi Selat Hormuz . Penahanan ini terjadi menyusul situasi keamanan yang dinilai belum sepenuhnya kondusif di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia tersebut.

PIS, melalui Pjs Corporate Secretary-nya, Vega Pita, menyatakan bahwa perusahaan terus memantau perkembangan terkini di jalur pelayaran tersebut yang dikenal sangat dinamis dan rentan terhadap perubahan situasi geopolitik. Keberadaan kedua kapal tersebut di Teluk Arab menjadi bukti nyata dampak ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, yang secara langsung mempengaruhi aktivitas pelayaran internasional.

Vega Pita menjelaskan lebih lanjut bahwa perusahaan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi ini mencakup komunikasi dengan kementerian terkait di Indonesia serta otoritas berwenang di negara-negara sekitar jalur pelayaran strategis ini. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran pelayaran sekaligus menjaga aspek keselamatan pelaut yang berada di atas kapal. Selain itu, PIS juga secara proaktif menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman (passage plan) untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi di Selat Hormuz.

Perusahaan menegaskan bahwa prioritas utama dalam situasi seperti ini adalah keselamatan seluruh awak kapal, keamanan kapal itu sendiri, serta muatan berharga yang mereka bawa. Hal ini mencerminkan komitmen PIS dalam menjaga standar operasional tertinggi meskipun dihadapkan pada kondisi yang penuh tantangan. Perusahaan berharap agar situasi di Selat Hormuz segera membaik dan kembali kondusif, sehingga kedua kapal tersebut dapat melanjutkan pelayaran dengan selamat dan tanpa hambatan.

Situasi di Selat Hormuz menjadi semakin kompleks menyusul pernyataan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). IRGC mengklaim bahwa Selat Hormuz telah kembali ke kondisi semula di bawah kendali angkatan bersenjata Iran. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap berlanjutnya blokade yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. IRGC menegaskan melalui kantor berita Tasnim bahwa pengawasan ketat terhadap jalur perairan strategis ini akan terus dilakukan hingga kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal Iran dipulihkan sepenuhnya.

Pernyataan komando gabungan IRGC yang dikutip kantor berita Tasnim menyatakan, kendali atas Selat Hormuz telah kembali ke kondisi sebelumnya, dan jalur perairan strategis itu kini berada di bawah pengelolaan dan kendali ketat angkatan bersenjata. Kondisi ini menambah lapisan ketidakpastian bagi aktivitas pelayaran global, terutama bagi negara-negara yang mengandalkan jalur ini untuk distribusi energi dan perdagangan.

Dampak langsung terasa bagi armada milik Indonesia, seperti yang dialami oleh kapal-kapal PIS, yang pergerakannya terhambat oleh situasi geopolitik yang rumit di salah satu titik tersibuk dalam perdagangan maritim dunia. Ketegangan yang terus menerus di Selat Hormuz tidak hanya mempengaruhi kelancaran arus kapal, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas jika situasi tidak segera terselesaikan





