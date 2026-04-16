Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Kawasan Teluk Persia Akibat Memanasnya Situasi Keamanan

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengonfirmasi bahwa dua kapal tanker milik perusahaan, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di kawasan Teluk Persia sejak awal Maret 2026. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menjamin keselamatan kru.

Hingga kini, posisi kedua kapal tanker milik PT Pertamina yang tertahan di kawasan Teluk Persia belum mengalami perubahan signifikan. Corporate Secretary Pertamina , Arya Dwi Paramita, menegaskan bahwa perusahaan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk mencari solusi terbaik guna memperlancar kembali operasional kedua kapal tersebut.

Koordinasi ini juga mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Arya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam upaya pembebasan kedua kapal tersebut.

Dua kapal yang dimaksud adalah Pertamina Pride dan Gamsunoro. Keduanya telah tertahan sejak awal Maret 2026. Penyebab penahanan ini adalah situasi keamanan di kawasan Selat Hormuz yang semakin memanas. Pertamina secara aktif terus memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.

Jalur ini memiliki peran krusial dalam distribusi energi global, sehingga dinamikanya sangat memengaruhi rantai pasok internasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memastikan bahwa komunikasi dengan para awak kapal terus dijaga demi menjamin keselamatan mereka.

Selain itu, Pertamina, melalui anak usahanya, Pertamina International Shipping, juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan asuransi. Harapannya, begitu situasi dan kondisi memungkinkan, kedua kapal tersebut dapat segera melanjutkan perjalanan dan melewati Selat Hormuz.

Pemerintah Iran sendiri dilaporkan telah memberikan respons positif terhadap permintaan Indonesia agar kapal-kapal tersebut dapat melintas dengan aman. Meskipun respons positif tersebut telah diterima, hingga saat ini belum ada kepastian kapan kedua kapal tanker ini dapat melanjutkan perjalanannya.

Data terkini dari situs pelacak kapal terkemuka, Vessel Finder, menunjukkan bahwa kedua kapal tersebut masih berada di kawasan Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terpantau berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Gamsunoro terdeteksi berada di perairan dekat Dubai, Uni Emirat Arab.

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, sempat menyampaikan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus menjalani proses negosiasi lebih lanjut dengan otoritas Iran. Situasi ini menjadi gambaran nyata bagaimana konflik geopolitik dapat memberikan dampak langsung terhadap kelancaran distribusi energi global.

Hal ini juga menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam memastikan pasokan energi nasional tetap stabil dan lancar, mengingat ketergantungan pada jalur maritim internasional yang rentan terhadap gejolak. Ketegangan di kawasan ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan logistik energi, yang memerlukan strategi adaptif dan koordinasi lintas negara yang kuat untuk memitigasi risiko.

Pertamina dan pemerintah terus bekerja keras untuk menavigasi tantangan ini dan memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Fokus utama tetap pada keselamatan kru dan pemulihan operasional kapal agar pasokan energi tidak terganggu secara berkepanjangan, yang dapat berimbas pada ketersediaan dan stabilitas harga energi di dalam negeri.

Upaya diplomasi dan komunikasi terus ditingkatkan untuk mencapai resolusi damai dan memastikan kelancaran pelayaran kapal-kapal komersial di perairan internasional yang strategis ini. Penanganan situasi ini memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kerja sama yang solid dari semua pihak yang terlibat demi tercapainya solusi yang memuaskan dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam menjaga roda perekonomian yang bergantung pada kelancaran arus energi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamina Kapal Tertahan Selat Hormuz Keamanan Maritim Distribusi Energi

United States Latest News, United States Headlines

Blokade AS di Selat Hormuz dan Ketegangan Iran-AS Meningkat Pasca Kegagalan NegosiasiKantor berita Fars melaporkan bahwa sebuah supertanker minyak mentah berlayar melalui Selat Hormuz dengan sistem pelacakan aktif, sementara CENTCOM mengonfirmasi blokade terhadap kapal-kapal di Teluk Persia dan Teluk Oman. Blokade ini diberlakukan setelah negosiasi AS-Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan terkait perang yang meletus sejak 28 Februari. Laporan lain menyebutkan Iran memperoleh satelit mata-mata buatan China, dan Iran mengklaim senjata yang digunakan dalam agresi berasal dari negara-negara Teluk Persia. Presiden AS Donald Trump juga melontarkan pernyataan kritis terhadap Paus Leo XIV terkait korban demonstran di Iran.

Read more »

