Dua Jurnalis Republika dan Tujuh Warga Negara Indonesia Kembali ke Indonesia Setelah Ditahan Israel

Dua jurnalis Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dan Bambang Noroyono alias Abeng, akhirnya kembali ke Indonesia bersama tujuh warga negara Indonesia (WNI) lainnya setelah sempat ditahan oleh tentara Israel. Mereka tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (24/5).

Sejumlah relawan bertemu dengan keluarganya saat mereka tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/05/2026). Dua jurnalis Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dan Bambang Noroyono alias Abeng, akhirnya kembali ke Indonesia bersama tujuh warga negara Indonesia (WNI) lainnya setelah sempat ditahan oleh tentara Israel .

Sebanyak sembilan WNI sebelumnya berada dalam aksi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) yang diintersep Israel di Perairan Siprus, pada Senin (18/5). Selain Thoudy Badai dan Abeng, tujuh WNI lainnya yang juga tiba di Tanah Air yakni, Andre Prasetyo Nugrono (Jurnalis TV Tempo), Rahendro Herubowo (mantan jurnalis Inews), serta lima aktivis kemanusiaan Andi Angga, Herman Budiyanto Sudarsono, Ronggo Wirasono, Asad Aras Muhammad, dan Hendro Prasetyo. Mereka tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (24/5).

Kedatangan mereka ke Tanah Air disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Duta Besar. Selama menjalani masa penahanan, Thoudy mengaku mengalami berbagai tindakan kekerasan. Namun, ia menegaskan pengalaman tersebut bukanlah hal utama yang ingin ia soroti. Menurutnya, kondisi para tahanan Ia mengungkapkan, perlakuan seperti pemukulan, penendangan, hingga penyetruman yang dialami relawan kemanusiaan masih tidak sebanding dengan kekerasan yang diterima ribuan warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel.

Bahkan, mayoritas tahanan Palestina merupakan perempuan dan anak-anak, termasuk ibu hamil. Ia berharap, masyarakat dunia terus memberikan dukungan dan menjaga perhatian terhadap isu kemanusiaan di wilayah tersebut. Cerita Herman Budianto, Relawan Global Sumud Flotilla yang Diculik Israel: Disiksa 4 Hari, Tidur di Lantai Tanpa Selimut dan Baju Basah. Mereka tiba di Tanah Air dengan kondisi yang masih lemah, namun mereka masih tetap optimis untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam menyelesaikan isu kemanusiaan di wilayah tersebut.

Kedatangan mereka ke Tanah Air disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga dan teman-teman mereka. Mereka sangat berharap agar kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa depan.





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Global Sumud Flotilla Israel Palestina Kemanusiaan Solidaritas Internasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelatih Timnas Indonesia Hilirkan Prediksi Soal Dua Calon LAWAN di FIFA Matchday Juni 2026Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan pandangannya mengenai dua calon lawan Tim Garuda di FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik 9 Juni.

Read more »

WNl yang Disandera Israel Dijadwalkan Tiba di Indonesia Sore IniSejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya ditahan pasukan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dijadwalkan tiba

Read more »

Alhamdulillah, Sembilan WNI yang Ditahan Militer Israel Tiba di Indonesia9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan militer Israel saat melakukan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla telah tiba di Indonesia minggu sore 24 Mei 2026.

Read more »

Momen 9 WNI Korban Penyanderaan Israel Tiba di IndonesiaSembilan aktivis dan jurnalis WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang sempat menjadi korban penculikan Israel tiba di Indonesia.

Read more »