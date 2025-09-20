Dua Jenazah Ditemukan di Tambang Freeport: Pencarian Korban Terus Berlanjut

Tim penyelamat PT Freeport Indonesia menemukan dua jenazah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Papua. Penemuan ini terkait dengan insiden terjangan material basah yang menjebak tujuh pekerja selama 12 hari. Operasi pencarian dan evakuasi masih berlangsung.

JAYAPURA, KOMPAS Tim penyelamat PT Freeport Indonesia mengumumkan penemuan dua jenazah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada Sabtu, 20 September 2025. Penemuan ini menjadi bagian dari upaya pencarian tujuh pekerja yang terjebak selama kurang lebih 12 hari akibat insiden terjangan material basah di tambang bawah tanah tersebut.

Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, mengonfirmasi penemuan tersebut pada pukul 08.45 WIT. Namun, detail mengenai lokasi dan proses evakuasi kedua jenazah belum dapat diungkapkan secara rinci oleh pihak Freeport. Proses identifikasi jenazah saat ini masih menunggu kehadiran pihak kepolisian untuk memastikan identitas korban. Tim penyelamat dari internal PT Freeport Indonesia terus melanjutkan operasi pencarian korban lainnya hingga Sabtu siang. Kejadian terjangan aliran material basah yang menjadi penyebab utama terperangkapnya para pekerja terjadi pada Senin, 8 September 2025, sekitar pukul 22.00 WIT. Pihak PT Freeport Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berkomitmen penuh untuk memberikan pendampingan selama masa sulit ini. Upaya penyelamatan sejak awal menghadapi tantangan dan risiko yang sangat tinggi. Tim Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Mimika, turut memantau jalannya operasi penyelamatan.\Insiden ini menjadi perhatian khusus karena besarnya volume material basah yang menerjang tambang. Pihak PT Freeport Indonesia mengakui bahwa insiden dengan skala seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menambah kompleksitas dan risiko dalam proses penyelamatan. Pembersihan material dalam jumlah besar membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, tim evakuasi juga memaksimalkan upaya dengan membuat lubang vertikal menuju area yang diduga menjadi lokasi para pekerja yang terjebak, yang dikenal sebagai level servis. Menurut Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Ridho Kresna Wattimena, tambang Grasberg Block Cave memiliki struktur bertingkat dengan level-level yang berbeda. Dimulai dari level paling atas, kemudian level servis yang dipenuhi pipa ventilasi dan jalur utilitas, hingga level pengangkutan di bagian bawah untuk mengalirkan material hasil tambang. Ridho juga menekankan bahwa insiden ini menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sebelumnya mungkin belum mampu mengantisipasi risiko larian lumpur dengan volume yang sangat besar. SOP yang ada lebih efektif untuk volume larian lumpur yang lebih kecil. Oleh karena itu, evaluasi dan peninjauan ulang SOP secara menyeluruh sangat diperlukan setelah insiden ini. Sebelum kejadian, jarak aman dari potensi larian lumpur ditetapkan sekitar 100 meter, namun dengan volume lumpur yang mencapai ratusan ribu ton, kemungkinan satu level penuh harus dikosongkan. Ridho mengungkapkan, perkiraan volume lumpur dalam insiden ini mencapai 400.000 hingga 500.000 ton, setara dengan produksi tambang selama empat hari. Besarnya material ini tidak hanya memenuhi sebagian terowongan di level ekstraksi, tetapi juga masuk ke level servis melalui lubang vertikal penghubung.\Kondisi di tambang bawah tanah pasca insiden ini sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang hati-hati. Tujuh pekerja yang terjebak diduga berada di level servis, yang berarti mereka mungkin tidak berada langsung di area ekstraksi. Lumpur yang keluar di atas kemudian mengalir ke bawah. Dengan volume lumpur yang sangat besar, kemungkinan jalur pengangkutan di bawahnya juga terdampak. Proses evakuasi dan identifikasi korban akan memakan waktu. Pihak berwenang terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran operasi penyelamatan dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga korban. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur keselamatan dan mitigasi risiko di industri pertambangan, khususnya dalam menghadapi potensi bencana alam seperti larian lumpur. PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden ini dan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Keselamatan pekerja adalah prioritas utama, dan upaya terus-menerus akan dilakukan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja di tambang-tambang bawah tanah





Freeport Tambang Grasberg Kecelakaan Tambang Material Basah Evakuasi

